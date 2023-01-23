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Haberler Magazin Nihat Doğan, oğlunun yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

Nihat Doğan, oğlunun yüzünü gösterdi

2022'nin eylül ayında evlenen Nihat Doğan ile Arezoo Doğan, 13 Ocak 2023'te Badıkan adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı. Doğan, yayınladığı fotoğrafla oğlunun yüzünü gösterdi

Giriş: 23.01.2023 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Nihat Doğan, oğlunun yüzünü gösterdi - Magazin haberleri
Oğlunun yüzünü gösterdi
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HABERTURK.COM

Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde Badıkan adını verdiği oğluna kavuşarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı. Sosyal medya hesabından oğluyla çekilen fotoğrafını yayınlayan Doğan, oğlunun yüzünü gösterdi.

Doğan'ın "Aşk" notunu düştüğü baba-oğul fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Badıkan, Farsça’da ‘Rüzgârdan gelen’ anlamına sahip.

"EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY EVLAT SAHİBİ OLMAKTI"

Öte yandan Nihat Doğan, oğlunun dünyaya geldiğini şu sözlerle duyurmuştu:

Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak’ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin…

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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