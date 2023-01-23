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Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde Badıkan adını verdiği oğluna kavuşarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı. Sosyal medya hesabından oğluyla çekilen fotoğrafını yayınlayan Doğan, oğlunun yüzünü gösterdi.

Doğan'ın "Aşk" notunu düştüğü baba-oğul fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Badıkan, Farsça’da ‘Rüzgârdan gelen’ anlamına sahip.

"EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY EVLAT SAHİBİ OLMAKTI"

Öte yandan Nihat Doğan, oğlunun dünyaya geldiğini şu sözlerle duyurmuştu:

Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak’ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin…

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