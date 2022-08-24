"HER TÜRLÜ ZORLUĞA BİRLİKTE GÖĞÜS GERDİK"

Çocukken ailesi ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, şunları demişti:

Ben işçi sınıfından bir ailenin beş çocuğundan ikincisiyim. Fakir bir mahallede büyüdüm, ortaokulda, lisede hafta sonları hep çalıştım. Aileme, 'Neden bu kadar çocuk yaptınız? Ben niye bu kadar sorumluluk aldım?' diye kırıldığım zamanlar oldu ama şimdi düşünüyorum da annem 16 yaşında evlenmiş, 20’sinde beni doğurmuş. Babam da çok gençmiş. Ben bugün 37 yaşında kendimi çocuk gibi hissediyorum, onlar da daha çocukmuş. Henüz kendileri çocuk olmalarına rağmen bizim için hep çok çalıştılar. Annem çok istemiş, okuyamamış. Bize hep 'Okuyacaksınız, başka çareniz yok.' dedi. Bugün kimse kolay kolay beş çocuk okutamaz, onlar o şartlarda okuttular. Benim mahallemdeki kızlar lise bile okuyamadı, konfeksiyonda çalıştılar. Benim ailem aynı anda üniversitede üç kız okuttu. Onlara borcum çok büyük. Neyimiz varsa paylaştık, bölüştük. Her türlü zorluğa birlikte göğüs gerdik. Annemi de babamı da çok seviyorum, beni ben yapan onların hayata bakışıdır.