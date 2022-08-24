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Nihal Yalçın ile Berker Güven'in mesafeli yürüyüşü - Magazin haberleri

Nihal Yalçın ile Berker Güven'in mesafeli yürüyüşü

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Nihal Yalçın-Berker Güven çifti, utangaç tavırlar sergiledi. Birbirlerine gülümseyen ikili, ardından mesafeli bir şekilde yürüdü

24.08.2022 - 08:23 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Son olarak Show TV'de yayınlanan 'Oğlum' dizisinde 'Melike' karakterine hayat veren Nihal Yalçın, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı.

  • Uzun zamandır aşk yaşayan çift, görüntülendiklerini fark edince utangaç tavırlar sergiledi.

  • Birbirlerine bakarak gülümsemeye başlayan Yalçın ile Güven, mesafeli bir şekilde yürüdü. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

  • AŞK BODRUM'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Nihal Yalçın ile Berker Güven'in aşkı Bodrum'da ortaya çıkmıştı. İkili, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ilk kez Gümüşlük'te tatil yaparken görülmüştü.

  • "YAPTIĞIM İŞTEN MUTLU OLMAK İSTİYORUM"

    Öte yandan Yalçın, 2017 yılında Habertürk'e verdiği röportaja samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Ünlü oyuncu, "Oyunculuğunu imaj üzerine inşa ederek yol almaya çalışanlar var. Bu konuda ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt vermişti.

    Nihal Yalçın, "Oyunculuğa kafasını takan, eğitimini alan, eğitimini almayıp sonradan kafasını takan, ne kadar emek istediğini gören hiç kimse bu işin imajıyla uğraşmaz. Yeni yetme, iki dizide oynayıp ünlü olan ve ne yazık ki bence ömürleri de çok uzun olmayacak olan oyuncu adayı arkadaşlar, işin imajıyla ilgileniyorlar. 'Bir rol nasıl yapılır?'dan ziyade, 'Bir oyuncu nasıl giyinir?', 'Hangi marka çanta takar?', 'Nasıl bir arabaya biner?'le uğraşıyorlar. Bunlar çok kısa vadeli şeyler. Bu, şöhretten mutlu olmak demek, ben yaptığım işten mutlu olmak istiyorum. Süreç benim için çok önemli. Bir oyuncunun tüm mevzusu süreçtir." demişti.

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