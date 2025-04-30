Nigel Hayes-Davis: Harika bir takıma karşı seriyi süpürdük

THY Euroleague play-off serisi 3. maçında Paris Basketbol'u 98-88'lik skorla mağlup eden ve seriyi 3-0'a getirerek adını Final-Four'a yazdıran Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Nigel Hayes-Davis, galibiyeti değerlendirdi.

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"HARİKA BİR TAKIMA KARŞI SERİYİ SÜPÜRDÜK"

Nigel Hayes-Davis, "Çok mutluyum, harika bir takıma karşı seriyi süpürdük. Aslında çok sallantılı bir maçtı, ikinci yarıda çok zorlandık. TJ başımıza büyük dertler açtı. İnanılmaz oynadı, onu savunmak çok zor. Bizim açımızdan ise oynayan herkes katkı verdi. Dyshawn önemli katkı yaptı, onun katkısı çok kritikti." dedi.

Final-Four ile ilgili konuşan Davis, "Şimdi biraz dinleneceğiz, Abu Dhabi için hazır olup işi bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.