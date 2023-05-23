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Nicolo Zaniolo'ya iki maç ceza

PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya iki maçtan men cezası verdi

Giriş: 23.05.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
Nicolo Zaniolo'ya iki maç ceza
HABERTURK.COM

PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya iki maçtan men cezası verdi.

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakmıştı.

Maçın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Zaniolo, 73. dakikada Mehmet Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sarı kart görmüştü.

Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Zaniolo'nun sarı kartını iptal ettikten sonra 75. dakikada doğrudan kırmızı kartını göstermişti.

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