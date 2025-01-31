Nicole Kidman'ın büyüyen kulakları dikkat çekti

Birleşik Krallık’ta tabloid yayın yapan Daily Mail, konuyu estetik doktoru Mark Solomos’a danıştı. Solomos, Kidman’ın kulaklarındaki değişimi 'yarasa kulak' olarak nitelendirerek, bunun yaşlanma süreci ya da estetik operasyonların bir yan etkisi olabileceğini ifade etti.