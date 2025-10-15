Nicole Kidman 19 yıllık eşinden boşandıktan sonra ülke değiştirecek

Nicole Kidman, 19 yıllık eşi Keith Urban'dan ayrıldıktan sonra Portekiz'e taşınma planı yapıyor. Daily Mail'in haberine göre; Oscar'lı yıldız, Portekiz'in başkenti Lizbon'un güneyinde bulunan lüks bir konut projesindeki mülklere gözünü dikti.

ABD'de yaşayan Nicole Kidman'ın 17 yaşındaki kızı Sunday Rose ve 14 yaşındaki kızı Faith Margaret ile birlikte Portekiz'e taşınmaya hazırlandığı öğrenildi.

Nicole Kidman'ın ev satın almak üzere ziyaret ettiği Comporta tatil beldesinde Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile George Clooney, Paris Hilton ve Prenses Eugenie gibi isimlerin de evleri bulunuyor.

Nicole Kidman, göçmenlik dairesindeki zorunlu yüz yüze görüşmeye katılmak için temmuz ayında Portekiz'e gitti. Portekiz medya kuruluşu SIC Noticias'a göre Kidman, belgelerini ülkenin Entegrasyon, Göç ve İltica Ajansı'na (AIMA) teslim etti.

Sürpriz hamle, Nicole Kidman'ın Lizbon'un hemen dışındaki zengin sahil kasabası Cascais'deki Tires Havaalanı'nda görülmesiyle anlaşıldı.

Son 10 yılda Nicole Kidman, Avustralya'daki seçkin North Sydney Latitude binasında iki çatı katı dairesi satın aldı ve bunları birleştirerek devasa bir daire oluşturdu.

Nicole Kidman ile Keith Urban, 2006'da evlenmelerinden sonra etkileyici bir uluslararası gayrimenkul portföyü oluşturdu. İlk ortak satın alımları 2007'de gerçekleşti. Tennessee'de 36 dönümlük bir araziyi, 3 milyon doların üzerinde bir fiyata aldılar. Ertesi yıl, Nashville'in seçkin Northumberland semtinde gösterişli bir malikaneye taşındılar. Çift, Tennessee'nin yanı sıra Manhattan, Sidney ve Yeni Güney Galler'de mülklere ve 6,77 milyon dolarlık bir Beverly Hills dairesine sahip. Gösteri dünyasının güçlü çiftinin 19 yıllık evlilikten sonra ayrılırken, 282 milyon dolar değerinde olduğu söylenen gayrimenkul portföylerinin kaderi belirsizliğini koruyor. Nicole Kidman, eylül ayı sonunda 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurdu.