Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicole Kidman 19 yıllık eşinden boşandıktan sonra ülke değiştirecek - magazin haberleri

        Nicole Kidman 19 yıllık eşinden boşandıktan sonra ülke değiştirecek

        Keith Urban'a boşanma davası açan Nicole Kidman'ın, Portekiz'e oturma izni başvurusu yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 14:55 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma sonrası ülke değiştirecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nicole Kidman, 19 yıllık eşi Keith Urban'dan ayrıldıktan sonra Portekiz'e taşınma planı yapıyor. Daily Mail'in haberine göre; Oscar'lı yıldız, Portekiz'in başkenti Lizbon'un güneyinde bulunan lüks bir konut projesindeki mülklere gözünü dikti.

        ABD'de yaşayan Nicole Kidman'ın 17 yaşındaki kızı Sunday Rose ve 14 yaşındaki kızı Faith Margaret ile birlikte Portekiz'e taşınmaya hazırlandığı öğrenildi.

        Nicole Kidman'ın ev satın almak üzere ziyaret ettiği Comporta tatil beldesinde Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile George Clooney, Paris Hilton ve Prenses Eugenie gibi isimlerin de evleri bulunuyor.

        Nicole Kidman, göçmenlik dairesindeki zorunlu yüz yüze görüşmeye katılmak için temmuz ayında Portekiz'e gitti. Portekiz medya kuruluşu SIC Noticias'a göre Kidman, belgelerini ülkenin Entegrasyon, Göç ve İltica Ajansı'na (AIMA) teslim etti.

        REKLAM

        Sürpriz hamle, Nicole Kidman'ın Lizbon'un hemen dışındaki zengin sahil kasabası Cascais'deki Tires Havaalanı'nda görülmesiyle anlaşıldı.

        Son 10 yılda Nicole Kidman, Avustralya'daki seçkin North Sydney Latitude binasında iki çatı katı dairesi satın aldı ve bunları birleştirerek devasa bir daire oluşturdu.

        Nicole Kidman ile Keith Urban, 2006'da evlenmelerinden sonra etkileyici bir uluslararası gayrimenkul portföyü oluşturdu. İlk ortak satın alımları 2007'de gerçekleşti. Tennessee'de 36 dönümlük bir araziyi, 3 milyon doların üzerinde bir fiyata aldılar.

        Ertesi yıl, Nashville'in seçkin Northumberland semtinde gösterişli bir malikaneye taşındılar.

        Çift, Tennessee'nin yanı sıra Manhattan, Sidney ve Yeni Güney Galler'de mülklere ve 6,77 milyon dolarlık bir Beverly Hills dairesine sahip.

        Gösteri dünyasının güçlü çiftinin 19 yıllık evlilikten sonra ayrılırken, 282 milyon dolar değerinde olduğu söylenen gayrimenkul portföylerinin kaderi belirsizliğini koruyor.

        Nicole Kidman, eylül ayı sonunda 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nicole Kidman
        #Keith Urban
        #boşanma
        #Ayrılık
        #PORTEKİZ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Habertürk Anasayfa