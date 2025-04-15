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        Haberler Magazin Nick Carter, geçmişteki cinsel saldırı iddiaları gündemde - Magazin haberler

        Nick Carter, geçmişteki cinsel saldırı iddiaları gündemde

        ABD'li ünlü şarkıcı Nick Carter, Laura Penly adlı bir kadının açtığı davayla yeniden gündeme geldi. Penly, Carter'ı cinsel saldırıyla suçlarken, bu saldırı sonucu kaptığı cinsel yolla bulaşan hastalıkların rahim ağzı kanserine yol açtığını öne sürdü. Daha önce üç farklı kadın da Carter hakkında benzer taciz iddialarında bulunmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:27
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        2004'teki cinsel saldırı iddiası ile gündemde
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        2004'tde Lauren Kitt ile evlenen ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olan Backstreet Boys’un ünlü vokalisti Nick Carter, cinsel saldırı iddialarıyla gündeme geldi. Laura Penly adlı bir kadın, 2004 yılında Carter’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek dava açtı. Penly, saldırı sonrası cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalandığını ve rahim ağzı kanseri geliştirdiğini iddia etti.

        OLAYLAR 2004-2005 YILLARINDA YAŞANDI

        Olaylar 2004 Aralık ile 2005 Şubat ayları arasında Los Angeles’ta yaşandı. O dönemde 19 yaşında olan Laura Penly, Nick Carter ile tanıştığını ve başlangıçta rızaya dayalı bir ilişki yaşadıklarını belirtti. Ancak zamanla bu ilişkinin zorla cinsel saldırıya dönüştüğünü ifade etti.

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        CARTER’IN "HAYIR" CEVABINI REDDETTİĞİ İDDİASI

        Laura Penly’nin iddialarına göre, Hollywood’daki bir gece Nick Carter, prezervatif kullanmasını istemesine rağmen bunu reddetti ve sağlıklı olduğu konusunda yanıltıcı bir izlenim verdi. Ayrıca, 2005 yılı başlarında sadece film izlemek için Carter’ın evine gittiğini, ancak Carter’ın ona "sadece seks için geldiğini" söylediğini öne sürdü.

        Laura Penly, en çarpıcı iddiasında ise defalarca "hayır" demesine rağmen Nick Carter’ın cinsel saldırıda bulunduğunu ve korunmasız şekilde ilişkiye girdiğini vurguladı.

        HPV VE KANSER TEŞHİSİ

        Dava dosyasına göre, Laura Penly, Temmuz 2005’te yapılan klamidya ve gonore testlerinin pozitif çıktı ve doktorlarının rahim ağzında kanserli hücreler tespit etti.

        Laura Penly, dava sürecinde Nick Carter’ın hayranları tarafından sosyal medyada tacize uğradığını da dile getirdi. Penly, 15.000 dolardan fazla tazminat talep ederek jürili bir duruşma yapılmasını istiyor.

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        PENLY'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

        Laura Penly’yi temsil eden avukat Gianna N. Elliot, müzik endüstrisindeki uzun süredir devam eden istismar kültürüne karşı bu davanın önemli bir adım olduğunu belirtti. Elliot, Carter’ın şöhretini ve gücünü kullanarak genç kadınları istismar ettiğini ve bu dava ile hesap vermesinin sağlanacağını vurguladı.

        CARTER CEPHESİNDEN RED

        Nick Carter’ın avukatları ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Carter’ın nasıl bir savunma yapacağı ve davanın sonuçlarının ne olacağı, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi.

        DİĞER TACİZ İDDİALARI

        Öte yandan Nick Carter hakkında daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti. Melissa Schuman, Ashley Repp ve Shannon Ruth da Carter’ı cinsel saldırıyla suçladı. 2023’te Schuman ve Ruth’a iftira davası açan Carter, Repp için açtığı davada ise 2024'te yargıç engeline takıldı.

        Schuman’ın davası Aralık 2024’te Kaliforniya’da, Repp ve Ruth’un davaları ise Mart 2026’da Nevada’da görülecek.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, Mega

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        #Nick Carter

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