Neymar'ı yıkan ölüm: İnanmayı reddediyorum!

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Dün 26 yaşındaki Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça'dan acı haber geldi. Mendonça'nın seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Marilia Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, şarkıcının amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotunun da kazada vefat ettiği öğrenildi.

NEYMAR'I YIKAN ÖLÜM: İNANMAYI REDDEDİYORUM!

Çıkan haberlerden sonra Brezilyalı futbolcu Neymar ise üzüntüsünü ifade etti. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Neymar, "İnanmayı reddediyorum!" mesajını yayınladı.

Ardından ünlü isim, "Yemin ederim, Tanrı'ya her şeyin bir rüya olduğunu ve bugün bir kabustan yeni uyandığımı söyleyerek uyudum." ifadelerini de yayınladı.

BİR PROGRAM DÜZENLEMEK ÜZERE YOLA ÇIKMIŞTI

Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirilmişti.

Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), Mendonça'nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı açıklamasında bulunmuştu.

BREZİLYA'NIN EN ÇOK DİNLENİLEN ŞARKICILARI ARASINDA YER ALIYORDU

Brezilya'da oldukça ünlü olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995'te dünyaya geldi. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.

Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.

Şarkıcının son Instagram paylaşımında seyahatinden görüntüler yer alıyordu.

"ÇOK YAKIN BİRİNİ KAYBETMİŞİZ GİBİ"

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça'nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz." ifadesini kullanmıştı.