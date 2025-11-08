Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta yaşayan Şeyma K.'den (33) dün akşam saatlerinde haber alamayan eşi Celal K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EŞİNİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

İHA'daki habere göre iş yerinden izin alıp, ekiplerle birlikte eve gelen Celal K., eşini hareketsiz yatarken buldu. Ekipler, 9 aylık hamile Şeyma K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BEBEK DE KURTARILAMADI

Şeyma K., karnındaki bebeğinin kurtarılması için Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrolde bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

DOĞAL GAZ KAÇAĞI BELİRLENDİ

Ekiplerin evde yaptığı incelemede; incelemede kombide doğal gaz kaçağı tespit edildi. Şeyma K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.