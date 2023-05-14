Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Nevşehir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Nevşehir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Nevşehir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Nevşehir seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Nevşehir Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.26 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:16 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 86 oldu. Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 107.473 oyla yüzde 63.22 - Kemal Kılıçdaroğlu: 51.611 oyla yüzde 30.36 - Sinan Oğan: 10.320 oyla yüzde 6.07 - Muharrem İnce: 604 oyla yüzde 0.36 oy aldı.



Nevşehir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 107.473 oyla yüzde 63.22Kemal Kılıçdaroğlu: 51.611 oyla yüzde 30.36Sinan Oğan: 10.320 oyla yüzde 6.07Muharrem İnce: 604 oyla yüzde 0.36

Nevşehir Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.90 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:16 itibarıyla yüzde 76.2 oranında açıldı. 2023 Nevşehir milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 94.132 oyla yüzde 63.43 - Millet İttifakı: 48.925 oyla yüzde 32.96 - Ata İttifakı: 1.181 oyla yüzde 0.79 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.142 oyla yüzde 0.77 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 135 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 21:16 itibarıyla 2023 Nevşehir milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 94.132 oyla yüzde 63.43Millet İttifakı: 48.925 oyla yüzde 32.96Ata İttifakı: 1.181 oyla yüzde 0.79Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.142 oyla yüzde 0.77Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 135 oyla yüzde 0.09AK Parti: 58.292 oyla yüzde 39.28MHP: 31.547 oyla yüzde 21.26CHP: 24.966 oyla yüzde 16.82İYİ Parti: 23.959 oyla yüzde 16.14YENİDEN REFAH: 2.926 oyla yüzde 1.97BBP: 1.367 oyla yüzde 0.92ZP: 969 oyla yüzde 0.65YEŞİL SOL: 757 oyla yüzde 0.51MEMLEKET: 686 oyla yüzde 0.46TİP: 385 oyla yüzde 0.26AP: 212 oyla yüzde 0.14ANAP: 141 oyla yüzde 0.10GENÇ: 69 oyla yüzde 0.05TKP: 64 oyla yüzde 0.04SOL PARTI: 55 oyla yüzde 0.04HAKPAR: 51 oyla yüzde 0.03HKP: 49 oyla yüzde 0.03MP: 39 oyla yüzde 0.03TKH: 16 oyla yüzde 0.01YP: 12 oyla yüzde 0.01MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00