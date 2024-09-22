Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı
Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 15'i turist, 18 kişi yaralandı.
Giriş: 22.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:22
- 1
Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.
- 2
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- 3
Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı.
-
- 4
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
- 5
- 6
-
- 7
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ