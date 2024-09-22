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        Haberler Gündem Güncel Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı | Son dakika haberleri

        Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 15'i turist, 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:22
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          Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

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          İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı.

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          Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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