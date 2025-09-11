Nevşehir'de kamyonetin kasasından düşen genç kurtarılamadı

Kaza, dün sabah saatlerinde Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar beldesinde meydana geldi. A.S. ve arkadaşı Ertuğrul Küçükdeveci (25), kamyonetle süt toplamaya gitti. Dönüş yolunda kamyonetin kasasına binen Ertuğrul Küçükdeveci, dengesini kaybederek yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Küçükdeveci, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul Küçükdeveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçükdeveci'nin cenazesi otopsi için morga konulurken, kamyonet sürücüsü A.S, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.