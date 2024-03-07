Nevra Serezli, uçak fobisi yüzünden yolu uzatacak

Nevra Serezli, uçak fobisi nedeniyle İstanbul'a en uzak şehirlere bile araçla gidiyor. 'Ağaçlar Ayakta Ölür' için sık sık turneye giden Serezli, oyunun sahneleneceği şehir ne kadar uzak olursa olsun uçak yolculuğunu tercih etmiyor.