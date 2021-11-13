"Hala arkamdan 'Dudu Teyze' diye sesleniyorlar"

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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" adlı programın bu haftaki konuğu usta oyuncu Nevra Serezli oldu.

Hala sahnede olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Serezli, "Sahneye çıkıp, seyirciyle reaksiyon halinde olunca sonunda da alkışını alınca çok mutlu oluyorum. Bizler alkış için yaşarız. Boşa gitmemiş bir ömür diye düşünüyorum. Çocukluk hayalim hep oyuncu olmaktı. Başka hiçbir şeyi düşünememiştim ilkokuldan itibaren. 'Yeniden dünyaya gelsem acaba başka meslek seçer miydim?' diye arada bir düşündüğüm olmuştur. Düşünürüm ve yine oyuncu olmak isterdim." ifadelerini kullandı.

"BİZİM EGOMUZ YÜKSEK DEĞİLDİ"

Eşi Metin Serezli ile uzun yıllar süren evliliklerinde karşılıklı olarak hep anlayışlı olduklarını belirten Nevra Serezli, "Bizim egomuz yüksek değildi. 'Ben ön plandayım, ben güzelim, sen yakışıklısın, sen rejisörsün, ben reji yapmadım' demezdik. Birbirimizi hep destekledik." şeklinde konuştu.

"TORUNLARIMI GÖRECEĞİM DİYE TİTREMEYE BAŞLIYORUM"

Çocukları ve torunlarıyla aşk ilişkisi yaşadıklarını söyleyen oyuncu, "Hani nasıl ilk aşık olduğun zaman onu gördüğünde için pırpır eder. Bende de öyle... Bodrum'da uzun süre kalıyorum. Eve yaklaşırken torunlara geleceğim, onları göreceğim diye titremeye başlıyorum." ifadelerini kullandı.

"HALA ARKAMDAN 'DUDU TEYZE' DERLER"

Birçok dizide rol almasına rağmen "Sihirli Annem"deki "Dudu" karakterinin ön plana çıktığını söyleyen Nevra Serezli, o rolü ilk başta oynamak istemediğini belirtti.

Serezli, konuyla ilgili, "Ben oynamak istemedim. 'Bu rol hiç bana göre değil' diye düşündüm. 'Niye kötü kadını oynayayım?' dedim. Büyüler yapıyor, kötülükler yapıyor. 'Ee zaten beş, on bölüm sonra kalkar' dedim. Beş sene oynadık. Hala arkamdan 'Dudu teyze' derler." şeklinde konuştu.

"İNSAN YENİDEN HAYAT BULUYOR"

Şu anda "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunuyla sahnede olan Serezli, "Bir film projesi var. Metin Akpınar ile birlikte oynayacağız. Çok keyifli olacağına inanıyorum. Böyle işler çıkınca insan yeniden hayat buluyor. Kendine geliyor. Boşuna durmadım diye düşünüyorsun." dedi.

"GENÇLER ŞİMDİ İYİ VE KABİLİYETLİLER"

Genç oyuncularla ilgili de açıklamalarda bulunan Nevra Serezli, şunları söyledi:

Haldun Dormen, 'Çok iyi oyuncu olmayabilir ama kulisi iyiyse işimize yarayabilir bu oyuncu' derdi. Kariyerimin ilk günlerden beri bunu aklımda tuttum. Kendi tiyatromuzda, çevre tiyatrosu olduğu zaman da aynı şeyleri düşündüm. Setlerde ve bana gelen projelerde bile aynı şeyi düşünüyorum. Nasıl bir karakter ve oynadığı bir önceki role bakmıyorum da açıkçası. Etraftan soruşturup 'Nasıl, geç geliyor mu, kapris ve şımarıklık yapıyor mu, dedikodu yapıyor mu, ortamı bozuyor mu, nasıl bir kadın, nasıl bir erkek, nasıl biri?' diye merak ediyorum. 'Disiplinlidir' dediklerinde hoşuma gidiyor. Bir de üstüne kabiliyetli ise harika. Gençler şimdi iyiler, kabiliyetliler. Bütün seyrettiğim projelerde beni iten, 'Ay ne kadar kötü oyuncu' dediğim gerçekten çıkmıyor. Tabi çok ince detaylarda hatalar bulduğum olabilir. Rejiler de güzelleşti, ışık iyileşti. Bence senaryoda hatalar olabiliyor. Çok klasikleşmiş senaryolarda artık karton karakterler görmekten sıkıldık.