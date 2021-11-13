"Hala arkamdan 'Dudu Teyze' diye sesleniyorlar"

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" adlı programın bu haftaki konuğu usta oyuncu Nevra Serezli oldu.
Hala sahnede olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Serezli, "Sahneye çıkıp, seyirciyle reaksiyon halinde olunca sonunda da alkışını alınca çok mutlu oluyorum. Bizler alkış için yaşarız. Boşa gitmemiş bir ömür diye düşünüyorum. Çocukluk hayalim hep oyuncu olmaktı. Başka hiçbir şeyi düşünememiştim ilkokuldan itibaren. 'Yeniden dünyaya gelsem acaba başka meslek seçer miydim?' diye arada bir düşündüğüm olmuştur. Düşünürüm ve yine oyuncu olmak isterdim." ifadelerini kullandı.
"BİZİM EGOMUZ YÜKSEK DEĞİLDİ"
Eşi Metin Serezli ile uzun yıllar süren evliliklerinde karşılıklı olarak hep anlayışlı olduklarını belirten Nevra Serezli, "Bizim egomuz yüksek değildi. 'Ben ön plandayım, ben güzelim, sen yakışıklısın, sen rejisörsün, ben reji yapmadım' demezdik. Birbirimizi hep destekledik." şeklinde konuştu.
"TORUNLARIMI GÖRECEĞİM DİYE TİTREMEYE BAŞLIYORUM"
Çocukları ve torunlarıyla aşk ilişkisi yaşadıklarını söyleyen oyuncu, "Hani nasıl ilk aşık olduğun zaman onu gördüğünde için pırpır eder. Bende de öyle... Bodrum'da uzun süre kalıyorum. Eve yaklaşırken torunlara geleceğim, onları göreceğim diye titremeye başlıyorum." ifadelerini kullandı.
"HALA ARKAMDAN 'DUDU TEYZE' DERLER"
Birçok dizide rol almasına rağmen "Sihirli Annem"deki "Dudu" karakterinin ön plana çıktığını söyleyen Nevra Serezli, o rolü ilk başta oynamak istemediğini belirtti.
Serezli, konuyla ilgili, "Ben oynamak istemedim. 'Bu rol hiç bana göre değil' diye düşündüm. 'Niye kötü kadını oynayayım?' dedim. Büyüler yapıyor, kötülükler yapıyor. 'Ee zaten beş, on bölüm sonra kalkar' dedim. Beş sene oynadık. Hala arkamdan 'Dudu teyze' derler." şeklinde konuştu.
"İNSAN YENİDEN HAYAT BULUYOR"
Şu anda "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunuyla sahnede olan Serezli, "Bir film projesi var. Metin Akpınar ile birlikte oynayacağız. Çok keyifli olacağına inanıyorum. Böyle işler çıkınca insan yeniden hayat buluyor. Kendine geliyor. Boşuna durmadım diye düşünüyorsun." dedi.
"GENÇLER ŞİMDİ İYİ VE KABİLİYETLİLER"
Genç oyuncularla ilgili de açıklamalarda bulunan Nevra Serezli, şunları söyledi:
Haldun Dormen, 'Çok iyi oyuncu olmayabilir ama kulisi iyiyse işimize yarayabilir bu oyuncu' derdi. Kariyerimin ilk günlerden beri bunu aklımda tuttum. Kendi tiyatromuzda, çevre tiyatrosu olduğu zaman da aynı şeyleri düşündüm. Setlerde ve bana gelen projelerde bile aynı şeyi düşünüyorum. Nasıl bir karakter ve oynadığı bir önceki role bakmıyorum da açıkçası. Etraftan soruşturup 'Nasıl, geç geliyor mu, kapris ve şımarıklık yapıyor mu, dedikodu yapıyor mu, ortamı bozuyor mu, nasıl bir kadın, nasıl bir erkek, nasıl biri?' diye merak ediyorum. 'Disiplinlidir' dediklerinde hoşuma gidiyor. Bir de üstüne kabiliyetli ise harika. Gençler şimdi iyiler, kabiliyetliler. Bütün seyrettiğim projelerde beni iten, 'Ay ne kadar kötü oyuncu' dediğim gerçekten çıkmıyor. Tabi çok ince detaylarda hatalar bulduğum olabilir. Rejiler de güzelleşti, ışık iyileşti. Bence senaryoda hatalar olabiliyor. Çok klasikleşmiş senaryolarda artık karton karakterler görmekten sıkıldık.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!