Beni Satan Casus (2018)
(The Spy Who Dumped Me)
Sevgilisi Drew'un (Justin Theroux) ajan olduğunu öğrenen Audrey'nin (Mila Kunis) hikâyesi… Her şey, Drew'un Audrey'e verdiği bir ödül heykelciğiyle ilgili aslında... İngiliz istihbaratı başta olmak üzere herkes bu heykelciğin peşinde koşuyor. Kasiyer Audrey ile çılgın arkadaşı Morgan'ın (Kate McKinnon) ABD'den Viyana'ya, Prag'dan Berlin'e kadar uzanan çılgın ve matrak macerası pek inandırıcı değil. Ama amaç, inandırıcı bir öyküden ziyade seyirciyi eğlendirmek... Filmin eğlenceli yanı, Audrey ile Morgan'ın ait olmadıkları bir dünyadaki hallerini görmek… Audrey her şeyi ciddiye alırken, Morgan çocuk gibi oynamanın keyfini çıkarıyor. İkisi arasındaki karşıtlık filmin mizah anlayışını da şekillendiriyor. McKinnon kendi hayal dünyasında yaşayan, çocuksu, çılgın ama yüksek özgüven sahibi bir karakteri canlandırıyor. İçerdiği şiddet ve yüksek ölüm oranıyla “Beni Satan Casus”un bir kara komedi olduğunu not etmek gerekiyor. Yönetmen Susanna Fogel, aksiyonu da ihmal etmiyor.
Stajyer (2015)
(The Intern)
Emeklilik hayatının tekdüzeliğinden sıkılan Ben (Robert De Niro),sosyal sorumluluk projesi kapsamında, internet üzerinden giysi satan bir şirkette işe giriyor. Şirketi tek başına kuran ve yöneten Jules (Anne Hathaway),stajyeriyle başlarda hiçbir kontak kuramasa da sonradan işler yavaş yavaş değişmeye başlıyor... Senaryoyu da yazan yönetmen Nancy Meyers, “eski iş dünyası” geleneğinden gelen Ben ile internetteki son trendlerden birini temsil eden genç bir işkadınını karşı karşıya getiriyor. Çoğu genç gibi Jules de hiçbir fayda sağlayamayacağını düşünüyor. Ancak Ben, çevresindeki herkesi gözlemlemeye, uyum sağlamaya, kendini geliştirmeye çalışıyor. Filmin püf noktası; iş hayatında “eski oyunu” değiştiren bir öncü ve yenilikçi olan Jules’ün bazı konularda yaşlı Ben’e oranla çok daha statükocu ve tutucu olması. Filmin işlediği temel fikir de zaten “tecrübenin asla yaşlanmayacağı” ve her zaman işe yarayacağı gerçeği...
Ayı Teddy (2012)
(Ted)
John Bennett’in (Mark Wahlberg) dileği gerçekleşir ve çocukluğundan beri sevdiği oyuncak ayı canlanır. Yalnız masum, şirin bir ayı yoktur karşısında. Her tür kötü alışkanlığa sahip bir erkek arkadaşı vardır artık. Hayatından memnundur ama kız arkadaşı Lori’nin (Mila Kunis) bu yeni arkadaşı kabul etmesi kolay olmaz. Seth MacFarlane’in yazıp yönettiği “Ayı Teddy” (Ted),oyuncak ayının canlanması fikrinden yola çıkan fantastik bir komedi değil sadece. Hep ergen delikanlı gibi kalmak isteyen, evliliğini dahi “oyuncağından ayrılmadan” sürdürmeyi deneyen bir erkeğin hikâyesi... MacFarlane’in bizzat seslendirdiği ayı Ted, John’un geride bırakamadığı çocukluğunun, gençliğinin simgesi...
Çılgın Aptal Aşk (2011)
(Crazy, Stupid, Love.)
Bütün ömrünü 15 yaşındayken tanıştığı karısıyla geçirmiş mazbut Cal Weaver’in (Steve Carell),kurulu düzeni, tatlı sipariş etmesini beklediği karısı Emily’nin (Julianne Moore) akşam yemeğinde "Boşanmak istiyorum" demesiyle çöker... Sonra barda tanıştığı deneyimli kadın avcısı Jacob Palmer (Ryan Gosling) girer devreye ve bir tür "sosyal sorumluluk projesi" olarak baktığı "umutsuz ev erkeği" Cal'i, kadınları baştan çıkaran bir erkeğe dönüştürmeye çalışır... Ama film, sadece bu ‘eğitim süreci’yle ilgili değil. "Çılgın Aptal Aşk", kısa süre içinde yan öyküler ve farklı karakterlerle geniş bir alana yayılarak, bol kavisli, sıra dışı, sürprizli ve aynı zamanda komik bir film haline gelir. Gerçi filmin kahkahalar attırdığı söylenemez ama öykünün gerçekçiliği, senaryonun sağlamlığı ve karakterlerin sahiciliği bunu pek hissettirmez.
Yedek Polisler (2010)
(The Other Guys)
Yönetmen Adam McKay, başrollerinde Will Ferrell ve Mark Wahlberg’in oynadığı ilk sinema filminde her anı komikliklerle dolu, hatta belirli bir noktadan sonra seyirciyi yormaya başlayan "teferruat zengini" harika bir senaryoyla çıkıyor karşımıza. McKay'in Hollywood'da bugüne kadar çekilmiş en hoş anti-aksiyon filmlerinden birine imza attığı söylenebilir. "Miami Vice, uyuşturucu ve havalı polisler" formülünü alıp "New York, finans suçları ve başarısız polisler" formülüne çeviriyor. Ayrıca, Hollywood aksiyon filmlerinin tam aksi bir yönde giderek, beceriksiz, tuhaf ve hatta biraz feminen erkekler sürüyor önümüze. Ama en önemlisi, bu çılgın, uçuk ve matrak filmi ABD'nin yaşadığı finans kriziyle ilgili sivri dilli bir eleştiri haline getirmeyi başarıyor ki, şaşırıp kalıyorsunuz. Film, sistemin asıl büyük soygunları ve hırsızları nasıl gizlediğini gösteriyor. Özellikle son jenerikte çıkan ve gelir dağılımındaki eşitsizliği vurgulayan istatistiki grafikleri kaçırmamanızı tavsiye ederim.
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