Git Başımdan (2010)

(Due Date)



Peter Highman’in (Robert Downey Jr.) Ethan’ı (Zach Gallifianakis) havalimanı girişinde, ilk kez gördüğü ve uzaktan süzdüğü sahneye dikkat edin! Hepimiz hayatta benzer anlar yaşamış, asla yan yana gelmek istemeyeceğimiz insanlarla kısa süreliğine de olsa, bir şeyler paylaşmışızdır. Ethan, Peter için tam da böyle, hemen kurtulmak istediği biri. Ama kader ağlarını örüyor ve birlikte Atlanta’dan Los Angeles’a uzanan, binlerce kilometrelik bir otomobil yolculuğuna çıkmak zorunda kalıyorlar. Peter, sürekli gergin, insanlarla mesafeli olan ve kontrolü seven tipik bir “beyaz yakalı”. Yani, günümüz kentlerinde sık karşımıza çıkan bir karakter. Ethan, ise tam bir “cins”… Peter gibilerin görüp kaçacağı biri. Sorun sadece kırıtarak yürümesi, tuhaf görünmekten korkmaması, köpeği ya da permalı saçları değil; gerçek bir baş belası olduğunun ve yarattığı sorunların hiç farkında olmaması... Zaten ikisini yan yana ilk gördüğünüz anda, yüzünüzde bir gülümseme beliriyor ve komedi sahneleri de peş peşe gelmeye başlıyor. Filmin yönetmeni Todd Phillips…