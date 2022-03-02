Netflix'ten 'Anna Karenina' kararı

Dijital yayın platformu Netflix, geçen yıl ülkenin iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor tarafından denetlenen “görsel-işitsel hizmetler” listesine eklendikten sonra 1 Mart'ta Rusya'da bir dizi yeni yükümlülük altına girecekti.
Yükümlülükler, Netflix'in 20 Rus federal televizyon kanalını yayınlamak zorunda kalacağı anlamına geliyordu.
Netflix'ten dün yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı çatışmayı kastederek, "Mevcut durumlar göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız olmadığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullanılmıştı.
'ANNA KARENINA' KARARI
Ayrıca Ukrayna'ya yönelik saldırıları yedinci gününde devam eden Rusya'ya yaptırımlar, askeri ve ekonomik alanın yanı sıra kültür-sanat faaliyetlerine de yansımaya başladı. "Netflix"in, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.
Servisin yakın zamana kadar programında yer verdiği Rus yapımları ve birlikte çalıştığı Rus yapımcılar şöyle:
“Anna K” dizisinde Svetlana Hodçenkova, “Özel bir Şey Yok” dizisinde Yura Borisov ve suç-gerilim filmi Zato'da Daria Juk...
"HEYECAN DUYUYORUZ" DEMİŞTİ
Öte yandan 'Netflix' Orijinal Diziler Direktörü Michael Azzolino, geçtiğimiz sene, "Yetenekli yazarlar, yönetmenler ve yapımcılar ekibi, yaratıcı ve sürükleyici bir dizi hazırladı. Bu çok beğenilen hikayeye yönelik vizyonlarını Rusya'daki ve dünyadaki üyelerimize ulaştırmaktan heyecan duyuyoruz." demişti.
1-2-3 Prodüksiyon'dan Valeriy Fedorovich ve Evgeniy Nikishov ise şunları söylemişti:
"Bu çaba heyecan verici ve zorlayıcı olmanın ötesinde, omurgasını aşka adanmış dünyanın temel edebiyat eserlerinden birine dayandığından, Avustralya'dan Brezilya'ya kadar izleyicilerin kalbine dokunacak."
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