Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. günü!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları yedinci gününde devam ederken, Rus güçleri başkent Kiev ve diğer şehirleri daha fazla bombaladı. Rus işgalinde dünden bugüne yaşananlar...

İçişleri Bakanı'nın Danışmanı Anton Gerashchenko Telegram kanalına yaptığı açıklamada, Kiev'in batısındaki Zhytomyr kentindeki evlerin yakındaki bir hava üssünün hedef alındığını, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TV KULESİ VURULDU

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın "Kiev halkı iletişim kulelerinden uzak dursun" açıklamasından hemen sonra Rusya, başkent Kiev’deki televizyon kulesini hedef aldı. 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanı "TV'ler bir süre yayın yapmayacak" dedi.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'da salı günü en az 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından daha ağır bombardıman altında kaldı. Şehirde çekilen bir videoda, bombalamanın ardından yıkılmış, penceresiz konutlar, devrilen ağaçlar ve elektrik hatları görülüyor.

ABD HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATTI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'yı bölemeyeceği konusunda uyardı. ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

Diğer yandan Rus TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün ikinci müzakere masasına oturacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Müzakerelerde Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan görüşüyor, arabulucu ihtiyacı yok" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre Harkov ve güneydeki Kherson ve Mariupol şehirleri muhtemelen Ruslar tarafından kuşatılmış durumda.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkentindeki hedefleri vurmayı planladığı için binlerce kişi Kiev'den kaçmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 680 binden fazla kişi başka ülkelere sığındı.

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddialarıyla ilgili olarak 7 ve 8 Mart'ta duruşmalar düzenleyeceğini açıkladı.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

IMF ve Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemini ve oradaki insanların "korkunç" acılarını kınadı. Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi sözü verdi.

Apple, Rusya'daki tüm ürün satışlarını durduracağını söyledi.

Boeing, Moskova'daki "büyük operasyonlarını" ve "Rus havayolları için parça, bakım ve teknik destek hizmetlerini" askıya aldığını açıkladı. Ford, Jaguar ve Land Rover operasyonlarını askıya aldı.