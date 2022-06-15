Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor
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Dijital video platformu Netflix, Kore yapımı Squid Game adlı diziden esinlenen bir yarışma programı için katılımcı başvurularını almaya başladı.
Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Güney Kore yapımı Squid Game'de bir grup yarışmacı, birbirlerinin hayatları pahasına, büyük para ödülü için çeşitli oyunlar oynuyordu.
Ancak Netflix'in diziden esinlenen yarışmasında katılımcıların hayatı tehlikede olmayacak. Yarışmacılar en kötü senaryoda "evlerine elleri boş dönecek".
Yarışma için tüm dünyadan 456 oyuncu seçilecek.
Platform bu sabah yaptığı açıklamada, 10 bölümlük "Squid Game: The Challenge" yarışmasının, reality şov tarihindeki en kalabalık ekipli ve en büyük para ödüllü şov olacağını belirtti; "Katılımcılar orijinal diziden esinlenen yarışmalarda - ve yenilerinde - mücadele ederken, stratejileri, ortaklıkları ve karakterleri de teste tabi tutulacak ve bu sırada çevrelerindeki katılımcılar elenecek."
Katılım şartları:
Yarışmaya katılabilmek için en az 21 yaşında olmak, İngilizce konuşabilmek ve 2023'ün ilk aylarında 4 haftalık çekim için müsait olmak gerekiyor.
Yarışmada, Squid Game dizisindeki gibi 456 yarışmacı olacak.
Squid Game, Netflix'in şu ana kadar en çok izlenen orijinal içeriği oldu. 2021'in Eylül ayında yayına giren dizi, ilk 28 gün içinde 111 milyon kullanıcı tarafından izlendi.
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Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor/netflix-4-5-milyon-dolar-odullu-gercek-squid-game-yarismasi-cekiyor-3469891
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