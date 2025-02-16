Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu: Trump ile tarihi bir fırsat yakaladık | Dış Haberler

        Netanyahu: Trump ile tarihi bir fırsat yakaladık

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 22:38 Güncelleme: 16.02.2025 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu: Trump ile tarihi bir fırsat yakaladık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyaretini hatırlatarak, yeni ABD yönetimiyle ilişkilerinin eski yönetime nazaran çok daha iyi olduğunu söyledi.

        "BÖYLE BİR FIRSAT YOKTU"

        Netanyahu, ABD-İsrail işbirliğinin önemine ve yakaladıkları "tarihi fırsata" işaret ederek, "İsrail'in kuruluşundan bu yana içinde bulunmadığı bir durum. Böyle bir fırsat yoktu, böyle bir ortaklık yoktu ve hem tehditleri ortadan kaldıracak hem de gerçekten hayal etmediğimiz fırsatları getirecek bir potansiyel yoktu." ifadelerini kullandı.

        "Esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın ortadan kaldırılması ve Gazze'nin İsrail'e bir daha tehdit olmaması için" ABD ile tam koordinasyona sahip olduklarını kaydeden Netanyahu, "İsrail'in ve halkının geleceği, tüm büyük vaatleri gerçekleştirebilmek için ABD ile işbirliği içinde çalışıyoruz." dedi.

        İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (solda), Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi. ( Koby Gideon (GPO)/Handout - Anadolu Ajansı )

        "CEHENNEMİN KAPILARININ NE ZAMAN VE NASIL AÇILACAĞI" KONUSUNDA ORTAK STRATEJİ

        Netanyahu, ABD ile ortak bir stratejiye sahip olduklarını, ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki fikirlerinin kendisi için sürpriz olmadığını ve bunu daha önce de kendisiyle konuştuklarını öne sürdü.

        İsrail Başbakanı, konuya ilişkin tüm detayları anlatamayacağını ifade etti.

        Trump'ın sözlerine gönderme yapan Netanyahu, esirlerin tamamının serbest bırakılmaması durumunda "cehennemin kapılarının ne zaman ve nasıl açılacağı" konusunda da ABD ile ortak bir stratejiyle hareket ettiklerini savundu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Doktor tutuklandı!
        Doktor tutuklandı!
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Habertürk Anasayfa