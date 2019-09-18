Son dakika! Netanyahu köşeye sıkıştı: İsrail'de bir devrin sonu mu? - İsrail seçimleri

İsrail'de 6 milyondan fazla seçmen 5 ay sonra bir kez daha sandık başına gitti. Ancak sandıktan hükümetin kurulamamasıyla sonuçlanan 5 ay önceki seçimlerden farklı bir sonuç çıkmadı.

Resmi sonuçlar henüz açıklanmazken, İsrail basınında yer alan sonuçlarda Netanyahu'nun partisi Likud ve Benny Gantz'in liderlik ettiği Mavi ve Beyaz'ın parlamentoda 32'şer sandalye elde ettiği belirtiliyor.

İsrailli Arapların oluşturduğu 'Ortak Liste' 12 sandalye elde ederken, Netanyahu'nun eski Savunma Bakanı Lieberman'ın liderlik ettiği 'İsrail Evimiz' partisi ise 9 sandalye kazandı.

İsrail'de başbakanın seçilebilmesi için 120 sandalyeli İsrail parlamentosundan 61 sandalyeli bir çoğunluk elde etmesi gerekiyor.

Nisan ayında yapılan seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri başarısız olunca Netanyahu erken seçim kararını ilan etmişti.

NETANYAHU'NUN ESKİ ORTAĞI KİLİT KONUMDA

Üç İsrail televizyonun açıkladığı sandalye sayılarına göre, 32 sandalye kazanan Netanyahu'nun partisi Likud, müttefikleri olan dini ve aşırı milliyetçi partilerle birlikte 56 sandalyeye ulaşıyor. Ancak 56 sandalye de Netanyahu'nun bir kez daha liderlik koltuğuna oturması için yeterli değil.

İki büyük partinin de iktidarı alacak çoğunluğa erişemediği ülkede, koalisyon düğümünü çözecek kilit ismin Avigdor Lieberman olması bekleniyor. Netanyahu'nun eski savunma bakanı olan Lieberman'ın 'İsrail Evimiz' partisinin kazandığı 9 sandalyeyle hem Netanyahu'yu hem de Gantz'ı iktidara taşıma potansiyeli bulunuyor.

Ancak Lieberman seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, Likud ile Beyaz ve Mavi arasında kurulacak seküler bir birlik hükümetinin masadaki tek seçenek olduğunu söyledi. Ancak Netanyahu'nun ortaklık kurduğu 'doğal müttefikleri' olan din eksenli ve aşırı sağ partiler Mavi ve Beyaz'ın 'seküler birlik hükümeti' sloganına ters düşüyor.

Ayrıca Mavi ve Beyaz'ın lideri eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ise Netanyahu liderliğindeki Likud ile masaya oturmayı reddediyor ve gererkçe olarak da Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını öne sürüyor. Zira önümüzdeki aylara Netanyahu hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla açılan davaların damga vurması bekleniyor.

NETANYAHU'NUN GÜNLERİ SAYILI MI?

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan 69 yaşında Binyamin Netanyahu hakkındaki bu soru yıllardır soruluyor ve çoğunlukla 'hayır' şeklinde yanıtlanıyordu.

Ancak sonuçlar hiçbir seçeneği dışarıda bırakmasa da Netanyahu'yu zor bir dönemin beklediğini söylemek mümkün.

Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmemesi ya da görevlendirilmesi durumunda bile bunu başaramaması gibi seçenekler halen güçlü birer olası senaryo olarak masada duruyor.

Ayrıca Netanyahu'nun parti liderliğinin Likud'un içinde bulunacağı bir koalisyona engel olması durumunda partinin Netanyahu'yu 'oyun dışına itmesi' de bir seçenek olarak görülüyor. Ancak kuruluşundan itibaren yalnızca 4 lider değiştiren Likud'un Netanyahu'ya sadık kalması daha olası bir seçenek.

İSRAİLLİ ARAPLARIN ZAFERİ

Hem Netanyahu hem de Gantz'ın çoğunluğu elde edemediği seçimlerde iktidar hesapları karmaşık bir hal alırken, sandığa damgasını vuran kuvvetlerden biri de İsrailli Araplar oldu.

Seçimlere ortak listeyle giren Arap partileri seçim barajını etkisiz hale getirirken, Nisan seçimlerinin ardından Arapların yaşadığı bölgelerde sandığa gitme oranının yüksekliği 'Ortak Liste'ye 13 sandalye kazandırdı.

Ortak Liste Başkanı Ayman Odeh, "Toplumumuza teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim büyük bir başarı. 13 sandalyeyle sonuçlandıracağımıza ve kışkırtıcı Netanyahu'yu eve göndereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrailli Araplar daha önce Mavi Beyaz önderliğindeki bir koalisyonun parçası olmayacaklarını açıklamıştı. Ancak 13 sandalye kazanan Ortak Liste'nin Netanyahu'nun iktidarını engellemek için Gantz liderliğindeki bir hükümete dışarıdan destek verebilecekleri belirtiliyor.

HEM NETANYAHU HEM DE GANTZ'DAN 'HÜKÜMET' SÖZÜ

İsrail'de resmi olmayan sonuçların belli olmasının ardından ilk konuşan isimlerden biri Mavi ve Beyaz'ın lideri Benny Gantz oldu.

"Sonuçlara göre İsrail halkı ikinci kez bize inancını gösterdi" diyen Gantz, "Kışkırtma ve bölünmeye hayır, birliğe evet. Yolsuzluğa hayır, temiz ellere evet. İsrail demokrasisini yok etmeye hayır, devlet adamlığı ve demokratik bir Yahudi devleti olarak İsrail'e evet" ifadelerini kullandı.

Gantz ayrıca bütün siyasi rakipleriyle görüşerek bir hükümet kuracağını söyledi ve anlaşmazlıkları bir kenara bırakmanın zamanının geldiğini söyledi.

Gantz'tan kısa bir süre sonra ise Netanyahu'dan sonuçları değerlendiren benzer bir açıklama geldi. 'Birlik hükümetine hayır' sloganları eşliğinde konuşan Netanyahu, "Likud'un tüm ortakları güçlü bir hükümet kurmak ve tehlikeli anti-Siyonist bir hükümete izin vermek istemiyor" ifadelerini kullandı.