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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası

        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası

        İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının tartıştığını aktardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:22 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:22
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        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
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        Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüştü. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'de yapılan görüşmeden herhangi bir görüntü paylaşmadı.

        Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre, görüşmede, Netanyahu ile esir yakınları arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

        Basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Eğer bu bir seçenek olsaydı herhangi birinin bunu reddedeceğini gerçekten hayal edebilen var mı?" ifadesini kullandığına yer verildi.

        NETANYAHU, SORULARA YANIT VERMEDİ

        Bu sözlere tepki gösteren esir yakınları ile İsrail Başbakanı arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Netanyahu'nun görüşmedeki konuşmasını elindeki kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya cevap vermediği kaydedildi.

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        Bir esir yakının Netanyahu'ya, "İsrailli esirlerin evlerine dönmesinin Gazze'ye yönelik saldırılardan daha öncelikli olması gerektiği" sözleriyle tepki gösterdiği aktarıldı.

        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTAKABATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

        İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

        İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

        *Haberin görseli AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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