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Nesrin Baş altın madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Beşiktaş Kulübü sporcusu Nesrin Baş altın madalya elde etti

Giriş: 17.03.2023 - 01:22 | Güncelleme: ABONE OL
Nesrin Baş altın madalya kazandı
AA

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş’te devam eden organizasyonda şampiyonada kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, eleme turunda İtalyan Laura Godino’yu 6-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Rumen Adina Ionela Irimia’yı 10-0 ile geçen Nesrin, adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu yarı finalde de Moldovalı Irina Ringaci’niyi 9-5’lik skorla yenerek finale yükseldi.

Finalde Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 4-0 yenen Beşiktaş Kulübü'nün milli sporcusu Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu.

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