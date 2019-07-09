"HAMİLE OLURSAM BUNU SAKLAMA GEREĞİ DUYMAYIZ"



Atagül, geçtiğimiz aylarda da hakkında çıkan 'hamilelik' söylentilerine yanıt vermişti. Atagül, "İnanın öyle bir şey yok. Olsa zaten bunu neden saklama gereği duyalım ki? İlk bizden duyarsanız. Asıl anlamadığımız gerçekten bu haberler nereden ve nasıl çıkıyor? Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi hamile olursam da bunu saklama gereği duymayız" açıklamasında bulunmuştu.