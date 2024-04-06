Neslihan Atagül, dansıyla dikkat çekti
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti Uruguay'da gittikleri bir mekânda defile izledi. Atagül, oyuncu Isabel Macedo ile ettiği eğlenceli dansı dikkat çekti
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Son zamanlarda sık sık yurt dışındaki etkinliklere katılan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, bu sefer de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da gerçekleştirilen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.
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Gecenin ilerleyen saatlerinde Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bir mekânda eğlenmeye gitti. Arjantinli meslektaşları Isabel Macedo, ünlü çifte eşlik etti.
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Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Isabel Macedo ile ettiği eğlenceli dansı dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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