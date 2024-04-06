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        Haberler Magazin Neslihan Atagül, dansıyla dikkat çekti

        Neslihan Atagül, dansıyla dikkat çekti

        Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti Uruguay'da gittikleri bir mekânda defile izledi. Atagül, oyuncu Isabel Macedo ile ettiği eğlenceli dansı dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:27
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        • 1

          Son zamanlarda sık sık yurt dışındaki etkinliklere katılan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, bu sefer de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da gerçekleştirilen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

        • 2

          Gecenin ilerleyen saatlerinde Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bir mekânda eğlenmeye gitti. Arjantinli meslektaşları Isabel Macedo, ünlü çifte eşlik etti.

        • 3

          Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Isabel Macedo ile ettiği eğlenceli dansı dikkat çekti.

          Fotoğraflar: Instagram

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