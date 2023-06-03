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Neslihan Atagül: Boşanmıyoruz"

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile boşanacakları yönündeki söylentilere açıklık getirdi. Atagül, bu konuda "Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde" dedi 

Giriş: 03.06.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2016'da Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini bir hayli meşgul etti.

    Kadir Doğulu'nun samimi tavırlar sergilediği kadının adının baş harfinin 'S' olduğu ve ünlü oyuncunun imam nikâhlı eşi olduğu ileri sürüldü.

  • Söz konusu kişinin Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddia edildi. Bu söylentilerin ardından Sezer Çakır, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Sezer Çakır, "Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül; iddiaları, bir sosyal medya dedikodusu olarak gördüklerini açıkladı.

    Konuyu kendisine soran yakın çevresine Kadir Doğulu, "Benim Neslihan'dan başka imam nikâhlı eşim yok" dedi.

  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, Formula 1 yarışını izlemek için gittikleri Bakü'de el ele poz vererek haklarındaki tüm iddiaları çürüttü. 

    Geçtiğimiz günlerde ortaya Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün boşanacaklarına yönelik yeni bir iddia atıldı.

  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Neslihan Atagül, bu konuda yeni bir açıklama yaptı.
    IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day'in kapanış partisine katılan Neslihan Atagül, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçej dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz."

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