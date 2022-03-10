AA

Nesli tükenmek üzere olan nalburunlu yarasa türü, 40 yıl sonra Ruanda'da yeniden bulundu.

AA'nın haberine göre Uluslararası Yarasa Koruma Örgütü (BCI) yaptığı açıklamada, araştırma ekibinin 2019'da Ruanda'nın Nyungwe Ormanı'nda bulduğu yarasanın rhinolophus hilli türü olduğunun doğrulandığını duyurdu.

Açıklamada, yarasanın incelenmesi ve türünün tespiti için yıllarca uğraşıldığı ve tekrar doğaya salındığı aktarıldı.

BCI Direktörü Jon Flanders, 2013'te projeye başlarken çok sayıda türün yok olduğuna şahit olmaktan korktuklarını ancak bu türün yeniden keşfedilmesinin inanılmaz olduğu değerlendirmesi yaptı.

Rhinolophus hilli yarasalar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "kritik tehlikede" olarak listelenmişti.