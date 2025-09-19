Habertürk
        Nerik'te 3 bin 500 yıllık fındık fosili bulundu

        Nerik'te 3 bin 500 yıllık fındık fosili bulundu

        Samsun'da Hititlerin kutsal kenti Nerik olduğu çivi yazılı tabletlerle kanıtlanan Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü'nde 3 bin 500 yıllık fındık içi ve fındık kabukları fosili bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 15:19 Güncelleme: 19.09.2025 - 15:19
        Samsun'da 2 bin 500 yıl önce de fındık varmış!
        Oymaağaç Höyüğü'nde 2005 yılında yüzey araştırmasının ardından 2006'da Prof. Dr. Rainer Czichon başkanlığında kazı çalışmaları başlatıldı.

        En az 6 bin yıllık tarihin izlerini taşıyan Hititlerin kutsal şehri Nerik olduğu kazılarda çıkarılan çivi yazılı tabletlerle kanıtlanan höyükte 20 yıldır yapılan kazılarda yer altı merdiveni, kutsal çeşme ve çivi yazısı tabletler gibi yüzlerce tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

        Bölgede Kalkolitik Çağ ve Demir Çağı'nın izlerine rastlanıldı. Kazılar sırasında, tapınak olarak kullanıldığına inanılan ve sonunda bir pınar bulunan tünele de ulaşıldı. Kazı çalışmalarında Karadeniz Bölgesi için önemli bir tarımsal ürün olan fındık içi ve fındık kabuğuna ait 3 bin 500 yıllık fosiller de ortaya çıktı.

        Höyükte bu yıl Temmuz ayında başlayan kazıların aralık ayına kadar sürdürülmesi planlanıyor.

        "KALKOLİTİK ÇAĞ'DAN DEMİR ÇAĞI SONUNA KADAR BURADA YERLEŞİM HAREKETİ GÖRÜYORUZ"

        Prof. Dr. Rainer Czichon, Oymaağaç Höyüğü'nde 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Berlin Üniversitesi'nin yardımıyla yüzey araştırmasına başladıklarını belirtti.

        Yüzey araştırmasında 5 çivi yazısı tablet parçaları tespit ettiklerini anlatan Czichon, şöyle devam etti:

        "Samsun'un Hititlilere ait ilk çivi tablet parçalarını burada bulduk ve jeofizik yaparken büyük bir yapının, yani bir mabede benzeyen bir yapının planını ortaya çıkarttık. Ondan sonra kazı çalışmalarına başladık ve 20 yıldır çalışmalarımız sürüyor. Burası 5 bin yıllık insan yerleşimi olan bir alandır. Kalkolitik Çağ başladığı zaman insanlar burada yerleşmişler. Kalkolitik Çağ'dan Demir Çağı sonuna kadar burada yerleşim hareketi görüyoruz. Oymaağaç Höyüğü'nde en verimli dönem Hitit dönemidir çünkü Hititler burada bir kutsal kent kurmuşlar. Yani Hititlerin bir hava tanrısı var ve onun için burada bir mabet yapmışlar ve onun için burada derin bir pınar yapmışlar. Burası, hava tanrısının sevdiği pınar olarak çivi yazısı kaynaklarda geçiyor ve biz bunu tespit ettik. Yani Oymaağaç Höyüğü'nün kutsal Nerik kenti olduğunu kanıtladık."

        BÖLGEDE FINDIK VARLIĞI 3 BİN 500 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

        Karadeniz Bölgesi'nde şimdiye kadar en eski fındık kalıntılarının da Oymaağaç Höyüğü'nden çıkarıldığına işaret eden Prof. Dr. Czichon, daha önce fındık kabuğu bulduklarını, son kazılarda fındık içlerine ve yine kabuklara ulaştıklarını anlattı.

        Höyükte 20 yılda ulaştıkları buluntuların kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Czichon, şunları kaydetti:

        "Tekstille ilgili parçalar, küçük idoller var, metal eserlerimiz var, silahlar var, sapan taşları yani savaşla ilgili buluntular var. Yani biz o konuda memnunuz. Burada bulunan bazı eserler çok enteresan. Hava tanrısının en sevdiği çeşme. Çeşmenin çıktığı suyun içinde yani ıslak ahşap parçaları (3 bin yıllık) var. Hala canlı gibi olan bitki kalıntıları var. Fındık kabukları yani bir tane değil, birkaç tane fındık kabukları ve fındık içleri bile bulundu ve radyokarbon analizlerine göre kesin olarak milattan önce 1500 yılına tarihleniyor. Şimdiye kadar en eski fındıkların Giresun'dan değil, Oymaağaç Höyüğü'nden, Nerik'ten geldiğini söyleyebiliriz."

