"Nereden nereye geldik" dedirten müze geçmişe ışık tutuyor

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar öncülüğünde oluşturulan Geleneksel Yaşam Müzesi ve Kültür Evi, geçmişten günümüze kullanılan eşyaların teknoloji ile birlikte değişimini gözler önüne seriyor.Yöre halkının desteği ile kurulan müzede, eski tarım aletlerinden mutfak eşyalarına, dokuma tezgahlarından kağnıya kadar 750 parça yer alıyor.Kaymakam Baycar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleneksel Yaşam Müzesi ve Kültür Evi'ni yaklaşık 1 yıl önce oluşturmaya başladıklarını söyledi.- "Eskiye dair ne varsa toplamaya başladık"Geçmişin izlerinden giderek uzaklaşırken, geçmişteki yaşantıya bir pencere açmak için müze kurma fikrinin doğduğunu anlatan Baycar, şunları dile getirdi:"Gelişen teknolojinin hızla yaşamımızı dönüştürmesi üzerine eskiden kullandığımız malzemelerin kaybolduğunu gördüğümüzden dolayı, geleceğe taşıma fikri ile müze çalışmamız doğmuş oldu. Arkadaşlarımızla 1 yıl önceden eskiye dair ne varsa toplamaya başladık. Müzemizde 750'yi aşkın eserimiz mevcut."Müzenin oluşturulmasının bu kadar ilgi göreceğini beklemediklerini anlatan Ahmet Vezir Baycar, "Teyzelerimiz, amcalarım ve dedelerimiz sempati ile yaklaştı. Tavan aralarında ve atmaya kıyamadıkları ata yadigarlarını seve seve duygulanarak bize bağışladılar." diye konuştu.Müzede pek çok parçanın zamana meydan okuduğunu belirten Baycar, "Müzemizdeki en eski eserimiz, 300 yıllık olduğunu değerlendirdiğimiz bir tüfek. 20 yıl önce kullanılan malzemeler de var. Beyazıt köyümüzden bağışlanan çivi kullanılmadan yapılan beşiğimiz var. Yaklaşık 150 yıllık bir beşiğimiz, tahta geçirmeli teknik ile yapılmış. Müzemizin en nadide eserlerinden biri." şeklinde konuştu.
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