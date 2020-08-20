Nepal´de altın renkli bir kaplumbağa bulundu.

DHA'nın haberine göre kaplumbağanın, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini aldığı belirtildi.

Uzmanlar, benzersiz altın rengiyle çok nadir görülen kaplumbağanın dünyada görülen 5´inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor

YEREL HALK KUTSAL KABUL ETTİ

Yerel halk ise kaplumbağanın Hindu tanrısı Vishnu´nun reenkarnasyonu olduğuna inanarak, altın renkli kaplumbağayı kutsal kabul etti.