Nemrut Dağı'nda yapılan nano kireç uygulaması olumlu sonuç verdi

"Eylül 2022 itibariyle Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde burada ekipler geldi ve burada yaptıkları çalışma sonucunda kireç ve kum taşlarından yapılan toplam 4 heykelde çalışma yaptılar. Özellikle heykeller üzerinde nano hücreli sağlama çalışmaları ve estetik tarzı yapılan uygulamalardaki çalışmaların sonuçları kapsamında gelip tekrar denetlemesi yapıldı. Bu denetimler sonucunda ise geçen yıl yaptıkları uygulamaların olumlu sonuç verdiğini belirten bir rapor bize gönderdiler."