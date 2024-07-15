Nektarinin faydaları sizi şaşırtacak: İşte göz sağlığından kansere karşı koruma sağlamasına kadar 6 faydası!

Şeftaliyle sürekli karşılaştırılan nektarin, sıcak yaz günlerinde insanların tercih ettiği başka bir meyvedir. Bu tatlı ve sulu meyvenin aynı zamanda sağlığa da birçok faydası vardır. Haberimizde hastalıklara karşı korumasından kilo vermeye yardımcı olmasına kadar nektarinin birçok yararını derledik. İşte, yüksek tansiyon riskini azaltmasından kansere karşı koruma sağlayabilmesine kadar geniş bir yelpazede olumlu etkileri bulunan nektarine dair detaylar...