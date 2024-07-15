Nektarinin faydaları sizi şaşırtacak: İşte göz sağlığından kansere karşı koruma sağlamasına kadar 6 faydası!
Yaz aylarının sevilen meyvelerinden biri olan nektarin, sadece lezzetiyle değil sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Tatlı ve sulu yapısıyla ferahlatıcı bir atıştırmalık olan nektarin, göz sağlığından yüksek tansiyondan korumaya kadar içerdiği birçok vitamin ve minerali sayesinde zengin bir kaynak oluşturuyor. Peki, sağlığa başka ne gibi yararları bulunuyor? İşte, nektarinin sağlık üzerindeki 6 iyi etkisi!
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Şeftaliyle sürekli karşılaştırılan nektarin, sıcak yaz günlerinde insanların tercih ettiği başka bir meyvedir. Bu tatlı ve sulu meyvenin aynı zamanda sağlığa da birçok faydası vardır. Haberimizde hastalıklara karşı korumasından kilo vermeye yardımcı olmasına kadar nektarinin birçok yararını derledik. İşte, yüksek tansiyon riskini azaltmasından kansere karşı koruma sağlayabilmesine kadar geniş bir yelpazede olumlu etkileri bulunan nektarine dair detaylar...
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1. ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİNDİR
Nektarin A, C, E vitaminleri ve antosiyaninler de dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlar sağlar. Bu antioksidanlar, hücrelerinizi serbest radikallerden korur. Serbest radikaller ise; vücudun egzersiz, ultraviyole (UV) ışınları, sigara dumanı ve çevre kirleticilerine maruz kalması sonucu doğal olarak oluşturduğu bileşiklerdir.
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Yani Ulusal Kanser Enstitüsü’ne göre nektarin gibi antioksidan açısından zengin yiyecekler yemek, antioksidan seviyelerinizi yüksek tutmanıza yardımcı olabilir ve bu da sizi hastalıklara karşı koruyabilir.
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2. KİLO YÖNETİMİNİ DESTEKLEYEBİLİR
Nektarin de dahil olmak üzere meyve tüketmenin çeşitli şekillerde sağlıklı kilo yönetimini desteklediği bulundu. Yapılan bazı araştırmalar, meyve yemenin tokluk hissini (doygunluk hissi) iyileştirmeye ve yeme oranını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
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Ayrıca Nutrients dergisinde 2020’de yaş ortalaması 51 olan 74 binden fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, en fazla meyve tüketen kadınların obez olma riskinin yüzde 24 daha düşük olduğu bulundu. Yani kalorisi yüksek atıştırmalıklar yerine meyve yemek kilo kontrolünü destekleyebilir.
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3. DİYABETİ ÖNLEYEBİLİR
Nektarinler de dahil olmak üzere daha fazla meyve yemek diyabet önleme veya yönetimine yardımcı olabilir. BMC Tıp dergisinde 2020 yılında yayınlanan 2 büyük çalışmada, daha yüksek meyve alımının bağırsak mikrobiyotası değişikliklerine ve tip 2 diyabet riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili metabolik değişikliklere neden olduğunu bulundu.
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Ayrıca PLOS Medicine dergisinde 2017’de yarım milyon Çinli yetişkin üzerinde yapılan başka bir çalışmada, taze meyve tüketiminin yüksek olmasının diyabet riskinin önemli ölçüde düşmesiyle ilişkili olduğu bulundu. Yani nektarin de dolaylı yoldan diyabeti önleyebiliyor.
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4. KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR
Ulusal Kanser Enstitüsü, kanserden korunmak için günlük meyve tüketimi 1 bardak ile 2.5 bardak arasında olmasını öneriyor. Nektarinlerde bulunan bir antioksidan türü olan antosiyaninlerin tümör karşıtı etkileri olduğu gösterildi.
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İngiliz Farmakoloji dergisinde 2016’da yayınlanan araştırmaya göre nektarindeki antosiyaninin, kansere yol açan mutasyonları tetikleyen hücrelerdeki DNA hasarını önleyerek veya azaltarak kansere karşı koruma sağladığı bulundu.
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5. YÜKSEK TANSİYON RİSKİNİ AZALTABİLİR
Nutrients dergisinde 2018’de yayınlanan birkaç büyük araştırmanın incelendiği bir çalışmada, günde tüketilen her 80 gr'lık meyve porsiyonunun yüksek tansiyon riskini yüzde 2-3 oranında azalttığı bulundu.
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6. GÖZ SAĞLIĞINI KORUYABİLİR
Nektarinler, göz sağlığında rol oynayan lutein ve zeaksantin adı verilen antioksidanlar içerir. Görme sürecini etkileyen gözün 2 dokusu, makula (retinanın bir parçası) ve mercektir. Lutein ve zeaksantin bu iki önemli dokuda bulunurlar. Yani Nutrients dergisinde 2022'de yayınlanan araştırmada bu bileşiklerin retinayı ve merceği yaşa bağlı değişikliklerden koruduğu bulundu.
Kaynak: BMC Medicine, Nutrients, PLOS Medicine, British Journal of Pharmacology, Health, National Cancer Institute