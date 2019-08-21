İş ve Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sezonun yorgunluğunu Alaçatı'da bulunan yazlıklarında atan çift, yaz tatillerini noktalayarak İstanbul'a dönüş yaptı.

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir restoranda baş başa yemek yiyen Ayaydın çifti, daha sonra kısa süre alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.