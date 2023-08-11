Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Bilal Meşe - Milliyet: "Siz ne derseniz deyin, Kartal’da güzel işlere imza atan başta Amir Hadziahmetovic ve de Salih Uçan var. Özellikle Bosna Hersekli futbolcu ofansa müthiş paslar attığı gibi, çok kritik yerlerde toplar kazanıyor, işini de dört dörtlük yapıyor. Salih’i de şık pasları ve müthiş asistleri için kutlamak gerekiyor. Salih her geçen gün çıtayı yükseltiyor, Kartal’ın bankoları arasındaki yerini perçinliyor, aman nazar değmesin."