“Nefret suçu ihtimali yüksek”

Kimliği belirsiz bir kişinin New York’taki Türkevi’ne 22 Mayıs sabaha karşı düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. Türkiye’den ve dünyadan olaya yönelik sert açıklamalar gelirken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar son durumu ve ayrıntıları haberturk.com’a anlattı.

“NEFRET SUÇU İHTİMALİ YÜKSEK”

New York’ta bulunan Türkevi’ne 22 Mayıs’ta sabaha karşı düzenlenen saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Henüz şüphelinin kimliği ile ilgili bir gelişme olmadığını söyleyen Ali Çınar “Görüntülerde kasıt olduğu çok net. Şüpheli şu anda kaçak ancak video görüntüsü ile bir metro istasyonuna girerken çekilen fotoğrafı New York Polis Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı” dedi. Saldırganın Türkevi’nin ön giriş ile yan girişteki tüm camları kırdığını belirten Çınar “Şüphelinin bu saldırıyı ne amaçla gerçekleştirdiğiyle ilgili bir gelişme yok. Nefret suçu diyen de var siyasi olduğunu söyleyen de var. Benim kişisel tahminim siyasi olmadığı yönünde çünkü New York’ta zaman zaman işlenen nefret suçlarında artış var. New York Başkonsolosluğu maalesef daha önce de böyle saldırılarla karşı karşıya kalmıştı. Bu olayın ardından Türk misyonlarındaki güvenlik önlemleri de kesinlikle artırılacaktır” şeklinde konuştu.

“BU TURDA KATILIM DAHA FAZLA GÖRÜNÜYOR”

Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs’ta düzenlenecek ancak yurt dışındaki vatandaşlar ikinci tur için oy verme işlemine 20 Mayıs’ta başladı. ABD’de ise bu süre 24 Mayıs’ta sona erecek. İlk turda dokuz günde toplam 51 bin oy kullanıldığını ifade eden Ali Çınar “İkinci turda üç günlük rakamlara bakıldığında 46 bin vatandaşın oy kullandığı görülüyor. Tahminler bu turda katılımın 51 bini geçeceği e ilk turdan daha fazla olacağı yönünde” dedi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar “Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanlarının özverili gayretleriyle çok düzenli bir 6oy verme işlemi devam ediyor” şeklinde konuştu.