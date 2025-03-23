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        Haberler Spor Basketbol STBL Nefes kesen derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i devirdi! - Basketbol Haberleri

        Nefes kesen derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i devirdi!

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes'i deplasmanda 82-81 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 22:47 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:47
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        Derbide kazanan 1 sayıyla Fenerbahçe Beko!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 82-81 yendi.

        Çekişmeli başlayan mücadelede Anadolu Efes, pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Beko'ya karşılık vermekte zorluk yaşamadı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ilk çeyrekte ev sahibi ekip, Ercan Osmani'nin üç sayılık basketiyle 8. dakikayı 16-12 önde geçti. Son bölümde sert savunma yapmaya başlayan Anadolu Efes, Larkin'in basketinin ardından skoru 18-12'ye getirdi. Sarı-lacivertlilerin dış atışları sonrasında ribauntlarda da etkili olan lacivert-beyazlılar, maçın ilk bölümünü 20-14 önde noktaladı.

        İkinci çeyrekte farkı 10 sayıya yükselten (24-14) Anadolu Efes karşısında sarı-lacivertliler, sert savunma yapmaya başladığı dakikalarda Guduric ve Tarık Biberoviç'in peş peşe üç sayılık basketleriyle kısa sürede arayı kapattı. Fenerbahçe Beko'nun top kayıpları yaptığı bölümleri iyi değerlendirerek rakibiyle yeniden arasını açan ev sahibi, son hücumlarından eli boş dönse de soyunma odasına 43-39 üstünlükle gitti.

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        Zagars'ın sayısıyla üçüncü çeyreğe başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle skoru lehine çevirdi (45-47). Oturu'nun serbest atıştan bulduğu sayılarla yeniden öne geçen Anadolu Efes, Thompson ve Ercan Osmani'nin basketleriyle üstünlüğü yeniden ele alsa da Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle skoru yeniden eşitledi: 62-62. Ev sahibi ekip, periyodu 65-64 galip bitirdi.

        Nwora'nın isabetli faul atışlarıyla son çeyreğe başlayan ev sahibi, skorun 67-67 olmasının ardından Fenerbahçe Beko'nun hücumda yaptığı hataları değerlendirerek 6-0'lık seri yaptı. Sarı-lacivertlilerin 5-0'lık serisine Larkin'in üçlüğüyle nokta koyan Anadolu Efes'in boş döndüğü hücumun ardından Colson üç sayılık basketiyle Fenerbahçe Beko'yu bitime 4 dakika kala 77-76 öne geçirdi. Müsabakanın son dakikasına 80-80 eşitlikle girilirken Anadolu Efes son hücumdan eli boş dönünce Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 82-81 kazandı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

        Anadolu Efes: Oturu 16, Bryant 20, Thompson 3, Erkan Yılmaz 6, Ercan Osmani 9, Larkin 11, Nwora 5, Smits 8, Willis 3, Rıdvan Öncel, Doğuş Özdemiroğlu

        Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 12, Zagars 8, Colson 15, Sertaç Şanlı 3, McCollum 4, Metecan Birsen 2, Baldwin 9, Melli 5, Tarık Biberoviç 12

        1. periyot: 20-14

        Devre: 43-39

        3. periyot: 65-64

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