DHA

Divriği ilçesinde son 3 yıldır karın ve bel ağrısı çeken Türkan Karademir, birçok kez hastaneye başvurdu. 4 çocuk annesi Karademir'e, gaz sıkışması, yaşlılık veya kilo aldığı için ağrılarının olabileceği söylendi, net bir teşhis konmadı. Hem ağrıları şiddetlenen hem nefes darlığı çeken Karademir, 10 gün önce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karademir'e, bazı tetkikler yapıldı. Karademir'in vücudunda; kasıklardan midesine, diyaframı yukarı kaldıracak büyüklükte bir kitle olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan ve 4 saat süren operasyon sonrası Karademir'in karnından 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında bir kitle çıkartıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Karademir, taburcu edildi.

'BU KADAR BÜYÜK BİR KİTLEYE HİÇ RASTLAMADIM'

Operasyonu yapan doktorlardan SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Savaş Karakuş, "Kitaplarda 60 kiloya kadar karın içerisi dolduracak kitleler olabileceğini okuyorduk. Fakat 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük kitleye hiç rastlamadım. Leğen kemiğinden başlayıp, diyaframı yukarıya kaldıracak kadar büyük bir kitle. 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında. Büyük bir kitleyi ekibimiz ile başarılı bir şekilde çıkardık. Bu tür zor ameliyatlar ekip işi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tür ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Bu büyük bir ameliyat ve kendine göre komplikasyonları var. Ameliyat öncesi, olabilecek her şeyi anlatarak imza aldık. Operasyonumuz 4 saat sürdü. Anlattığımız komplikasyonların hiçbiri gerçeklemeden ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok iyi biz de mutluyuz" dedi.

'YILDA BİR MUAYENE OLUNMALI'

Bu tarz kitlelerin karın içerisinde tolere edilebildiğini, semptom göstermediği için de devasa boyutlara ulaşabildiğini anlatan Doç. Dr. Karakuş, "Bu nedenle hastalarımıza hiçbir şikayetleri olmasa dahi yılda bir kere kadın-doğum doktoruna gidip, muayene olmalarını öneriyoruz. Yumurtalıktan kaynaklanan kitleler, semptom verdiğinde bazen geç kalınmış oluyor. Geç kalmama adına bütün hastalarımıza bu kontrolleri öneriyoruz. Hastamıza daha önce gittiği yerlerde gaz şikayeti olduğunu ve bağırsakların bu nedenle genişlediğini söylemişler. Hasta ayrıca kilo aldığını düşünüyor. Bu sorunları maalesef ki yaşlılığa yorumlamışlar. Bizler sorunu tespit edip, başarılı bir şekilde kitleyi aldık" diye konuştu.

'ZOR AMA BAŞARILI BİR AMELİYAT OLDU'

SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilay Karademir ise hastanın sıkıntılı bir şekilde kendilerine geldiğini belirterek, "Türkan Hanım nefes darlığı ve karında şişlik şikayetiyle hastanemize geldi. Yaptığımız bütün tetkikler sonucunda kitle olduğunu tespit ederek, ameliyat kararı verdik. Zor ama başarılı bir ameliyat oldu. Kitleyi çıkardık ve hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

'AMELİYATTAN SONRA GENÇLEŞTİM'

Operasyonun ardından çok rahatladığını söyleyen Türkan Karademir de "3 yıldır ağrı çekiyordum. Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum. Sancılandım ve Divriği ilçesindeki hastaneye gittim. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne getirildim. Sonra Savaş ile Dilay hocalar, ameliyatımı yaptı. Onlara kurban olurum. Çok fazla ağrım olmadı ve ameliyattan sonra gençleştim" dedi.