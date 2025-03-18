Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Neco: Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum - Magazin haberleri

        Neco: Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum

        Ünlü sanatçı Neco, kızı Zeynep Özyılmazel'in Kerem Görsev ile nişanlanması hakkında; "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı

        Giriş: 18.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Caz müzik sanatçısı Kerem Görsev, sürpriz bir haber vererek; meslektaşı Zeynep Özyılmazel ile nişanlandığını açıkladı.

        Kerem Görsev

        Kerem Görsev, Neco'nun Oya Germen ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızlarından Zeynep Özyılmazel ile yaz aylarında evleneceklerini belirtti.

        Zeynep Özyılmazel

        REKLAM

        Kerem Görsev, evlilik konusunda Zeynep Özyılmazel'in babası Neco ile görüşüp görüşmediği sorusuna; "Kendisiyle konuşmadım. Biliyordur herhalde nişanı. Yüzük taktık" yanıtını verdi.

        Neco - Ayşe Özyılmazel - Zeynep Özyılmazel

        Neco, Kerem Görsev'in açıklamalarının ardından konuyla ilgili konuştu.

        Ünlü oyuncu ve şarkıcı; "Hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir fikrim yok, ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

        Neco, kızları Ayşe Özyılmazel - Zeynep Özyılmazel ile uzun süredir görüşmüyor.

        "Dağda yaşıyorum"
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #NECO
        #Kerem Görsev

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Habertürk Anasayfa