Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolu adına tarihi bir maç

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Ukrayna maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Esenler Erokspor Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli oyuncu Meryem Cennet Çal ile katılan Necla Güngör Kıragası, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayarak sözlerine başladı.

Taraftarlara destek çağrısında bulunan Kıragası, "Kadın futbolu adına tarihi bir maç. 7 büyük turnuvada play-off oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İlk kez play-off oynayacağız. Çok heyecanlıyız. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu, bu heyecanı umarım yarın seyircilerimizle paylaşacağız. Taraftarlarımız statta bizi yalnız bırakmasın. Sizsiz eksiğiz. Burada 'Türkiye' sesini duymak, oyuncularımı ve bizi motive eden bir unsur. Oyuncularım bir koşacaksa sizi duyunca iki koşacaktır." diye konuştu.

"TEK EKSİĞİMİZ DENEYİM"

Kamp sürecine erken başladıklarını hatırlatan Necla Güngör Kıragası, "Ülkemizdeki yabancı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı kendi oyuncularımız az süre aldığı için kampımıza erken başladık. Onları forma sokmak istedik. Taktik ağırlıklı şekilde çalışmalarımız devam etti. Teknik kapasitesi çok yüksek, hırsı ve mücadelesiyle tam Türk kadını profilinde oyunculara sahibiz. 90 dakika pes etmeden çok iyi bir sonuç alacaklarına inanıyorum. Tek eksiğimiz deneyim. 7 kez play-off oynayan bir takıma karşı oynamak kolay değil ama biz de ona göre taktik ve plan yaptık. 4 senedir birlikte oynuyoruz. Bizim de avantajımız bu. Yarın kazanarak bir ilki başarmak istiyoruz. Deplasmana da avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.