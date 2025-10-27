Necip Uysal ikinci kez baba oluyor: Ailemiz büyüyor - Magazin haberleri

Beşiktaş’ın futbolcusu Necip Uysal, sosyal medya hesabından hayranlarını sevindiren müjdeli bir haber paylaştı.

21 Mayıs 2021’de Nur Uysal ile evlenen ve 2023 yılında kızları Duru’yu kucaklarına alan çift, ikinci kez anne ve baba olacaklarını duyurdu.

Necip Uysal, mutlu haberi eşi Nur Uysal’ın belirginleşen karnıyla çekilmiş, mavi temalı bir pasta eşliğinde verdikleri pozla paylaştı.

Ünlü futbolcu paylaşımına, "Ailemiz büyüyor" notunu ekledi. Uysal’ın bu gönderisi kısa sürede takım arkadaşları ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

