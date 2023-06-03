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Nebahat Çehre: Tatilde beni yakalayamazsınız - Magazin haberleri

Nebahat Çehre: Tatilde beni yakalayamazsınız!

Nebahat Çehre ile Selma Ergeç, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Çehre, uzun zamandır tatil yapamadığını ama bu yaz tatile çıkacağını söyledi. Nebahat Çehre, "Ama beni yakalayamayacaksınız. Çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" dedi

Giriş: 03.06.2023 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nebahat Çehre ile Selma Ergeç önceki gün bir davete katıldı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Nebahat Çehre, "Güzel kızım Selma ile güzel bir açılışa geldik. O benim kızım. Bu ara bildiğiniz gibi dinleniyorum. Daha önce bahsetmiştim, geçmişte yaptığım işlerin altında kalacak bir projede yer almak istemiyorum. Daha ne kadar yapabileceğim ki bu mesleği. Finali güzel olsun istiyorum" dedi.

  • 7'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Merve Dizdar ile ilgili gelen sorulara Selma Ergeç, "Çok mutlu oldum onun adına. Çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Fazlasıyla hak etti. Onu çok seviyorum" derken Nebahat Çehre, "Gurur duydum onunla. Harika bir başarıya imza attı" diyerek duygularını dile getirdi.

  • Nebahat Çehre, uzun zamandır tatil yapamadığını ama bu yaz tatile çıkacağını söyledi. Çehre, "Ama beni yakalayamayacaksınız. Çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" dedi.

    Nebahat Çehre, tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar ile ilgili düşüncelerini soran gazetecilere ise "Herkes cebine göre harcayacak. Başkasının adına konuşmam doğru olmaz" diyerek cevap verdi.

    Elbisesi ile dikkat çeken Nebahat Çehre, "Bu üstümdeki elbise 25 yıllık. Ben elbise ve kitap konusunda çok hassasım. Tertipli ve düzenliyim, 'bir giydiğimi bir daha giymem' diye bir düşüncem yok. Okuduğum kitapları da saklıyorum. Çok seviyorum kitap okumayı. Mesala bu ara 'Yabancı Yalnızlık' diye bir kitaba başladım. Son günlerde okuduğum ve etkilendiğim çok güzel bir hikâye." dedi.

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