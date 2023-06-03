Nebahat Çehre, uzun zamandır tatil yapamadığını ama bu yaz tatile çıkacağını söyledi. Çehre, "Ama beni yakalayamayacaksınız. Çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" dedi.

Nebahat Çehre, tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar ile ilgili düşüncelerini soran gazetecilere ise "Herkes cebine göre harcayacak. Başkasının adına konuşmam doğru olmaz" diyerek cevap verdi.



Elbisesi ile dikkat çeken Nebahat Çehre, "Bu üstümdeki elbise 25 yıllık. Ben elbise ve kitap konusunda çok hassasım. Tertipli ve düzenliyim, 'bir giydiğimi bir daha giymem' diye bir düşüncem yok. Okuduğum kitapları da saklıyorum. Çok seviyorum kitap okumayı. Mesala bu ara 'Yabancı Yalnızlık' diye bir kitaba başladım. Son günlerde okuduğum ve etkilendiğim çok güzel bir hikâye." dedi.