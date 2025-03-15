5. NOBODY (ÖNEMSİZ BİRİ-2021)

Hutch Mansell (Bob Odenkirk), olayları alttan almaya ve dikkat çekmemeye çalışan bir baba ve eştir. Hayatın karşısına çıkardığı zorluklara göğüs germeye çalışan Bob’un ve ailesinin evine bir gece iki hırsız girer. Hutch hırsızlara karşı koymaz ve bu durum genç oğlu Blake (Gage Munroe) ve eşi Becca (Connie Nielsen) tarafından yadırganır. Bu olayın etkileri Hutch’ın peşini bırakmaz ve onun bastırdığı, geçmişte bıraktığı kişiliğini tetiklemeye başlar. Hutch’ın herkesten saklamaya çalıştığı bu sır yakında yüzeye çıkacaktır.

Imdb Puanı: 7.4/10