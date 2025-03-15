Baştan sona heyecan ve aksiyon dolu filmler! İşte dünden bugüne en sevilen aksiyon filmleri
Haftasonu gelmeden önce ne izlesem diye düşünenler için sinema tarihine damga vurmuş 10 aksiyon filmi önerisini sizler için derledik. Tek başınıza, arkadaşlarınızla veya ailenizle keyifle izleyebileceğiniz unutulmaz aksiyon filmleri...
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Haftanın yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirmek için izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız sinema dünyasında efsane olarak ifade edilen unutulmaz 10 aksiyon filmi sizlerle...
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1. LEON (SEVGİNİN GÜCÜ-1994)
Sinema dünyasının usta oyuncularından Jean Reno'dan unutulmaz bir film. Leon: Sevginin Gücü, masum bir kız ve bir katilin hikayesini anlatıyor. Onların birbirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Erkek duygusuzca öldürüyor. Zayıf noktasını sadece 12 yaşındaki bir kız biliyor. 12 yaşında New York'ta yaşayan Mathilda, üvey ailesinin yanında sevimsiz bir yaşam sürmektedir.
Imdb Puanı: 8.5/10
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2. WRATH OF MAN (İNTİKAM PEŞİNDE-2021)
Fortico Security, her hafta Los Angeles'ta kamyonlarla yüz milyonlarca doları taşıma konusunda uzmanlaşmıştır. Ekiplerinin en yeni üyesi ise endini kısaca H olarak tanıtan esrarengiz bir adamdır. Bir soygun sırasında konrtolü ele alıp durumu kolayca çözen H ekip arkadaşlarını şaşırtır. Fakat vurgundan sonra takım arkadaşlarını onun gerçekte kim olduğunu ve amacının ne olduğunu merak etmeye başlarlar.
Imdb Puanı: 7.1/10
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3. KİNGDOM OF THE PLANET OF THE APES (MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK-2024)
Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkar.
Imdb Paunı: 6.9/10
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4. THE FATE OF THE FURIOS (HIZLI VE ÖFKELİ 8 - 2017)
Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher'ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Cipher tam bir teknoloji dehasıdır ve gerçek bir kaos çıkarabilmek için Dom'u da yanına çekmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.
Imdb Puanı: 6.6/10
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5. NOBODY (ÖNEMSİZ BİRİ-2021)
Hutch Mansell (Bob Odenkirk), olayları alttan almaya ve dikkat çekmemeye çalışan bir baba ve eştir. Hayatın karşısına çıkardığı zorluklara göğüs germeye çalışan Bob’un ve ailesinin evine bir gece iki hırsız girer. Hutch hırsızlara karşı koymaz ve bu durum genç oğlu Blake (Gage Munroe) ve eşi Becca (Connie Nielsen) tarafından yadırganır. Bu olayın etkileri Hutch’ın peşini bırakmaz ve onun bastırdığı, geçmişte bıraktığı kişiliğini tetiklemeye başlar. Hutch’ın herkesten saklamaya çalıştığı bu sır yakında yüzeye çıkacaktır.
Imdb Puanı: 7.4/10
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6. THE DARK KNIGHT (KARA ŞÖVALYE-2008)
The Dark Knight'da, Batman suça karşı savaşını daha da ileriye götürüyor: Teğmen Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, Batman, şehir sokaklarını sarmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye girişir. Bu ortaklığın etkili olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın ortasında bulurlar.
Imdb Puanı: 9.0/10
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7. KILL BILL (BİLL'İ ÖLDÜR-2003)
Gelin' (The Bride) takma adıyla bilinen kiralık katil, düğünü sırasında saldırıya uğrar. Kilisedeki herkes öldürülür. O da karnındaki bebeğini düşürür ama hayatta kalmayı başarır. 5 yıl boyunca komada kalan Gelin, bir mucize eseri hayata geri döner. Artık tek amacı vardır: Ona pusu kuran eski patronu Bill ve adamlarını teker teker öldürmek. Bill'i en son öldürecektir. Gelin intikamını almak için yola koyulur.
Imdb Puanı: 8.2/10
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8. V FOR VENDETTA (2005)
V olarak bilinen maskeli bir adam, geleceğin totaliter rejimle yönetilen İngilteresi'nde korkuyla sindirilmiş halkına egemenliği geri verebilmek için şiddete başvuran biridir. V İngiltere halkını, kendisiyle Guy Fawkes günü olan 5 Kasım’da Parlamento’nun çevresinde buluşmaya davet eder.
Imdb Puanı: 8.1/10
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9. THE HUNGER GAMES (AÇLIK OYUNLARI-2012)
Distopik bir zamanda geçen filmde "Açlık Oyunları", Panem'in on iki Bölgesinin her birinden rasgele iki gencin seçildiği ve bu gençlerin ölümüne dövüştüğü televizyonda yayınlanan bir yarışmadır. Bu seçmelerde Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), gönüllü olarak küçük kız kardeşinin "Açlık Oyunları"ndaki yerini alır.
Imdb Puanı: 7.2/10
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10. OLDBOY (İHTİYAR DELİKANLI-2003)
Eşi ve bebeği ile mutlu bir hayat süren iş adamı Oh Dae-su (Choi Min-sik), bir gün evinin önünden kaçırılır. Uyandığında kendini özel yapılmış bir hücrede bulur ve eşinin öldürüldüğünü öğrenir. Dae-su, 15 yıllık tutsaklığın ardından serbest kalır ve mutlu hayatını mahveden adamdan intikam almaya yemin eder. Fakat bu adamı bulmak için yalnızca 5 günü vardır.
Imdb Puanı: 8.3/10
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