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        Haberler Televizyon 'Ne Gemiler Yaktım'ın okuma provası gerçekleşti

        'Ne Gemiler Yaktım'ın okuma provası gerçekleşti

        SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' için için hazırlıklar hızla devam ediyor. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan dizinin okuma provası gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:17
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        'Ne Gemiler Yaktım' için hazırlıklar sürüyor
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        SHOW TV'de yeni bir dizi başlayacak. 'Ne Gemiler Yaktım'...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Altan Dönmez’in yöneteceği, ve senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt’un imzası olan ‘Ne Gemiler Yaktım’, yakında SHOW TV’de başlıyor.

        Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

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        Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

        Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine izleyicileri de ortak edecek.

        Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

        ‘Ne Gemiler Yaktım’, yakında SHOW TV'de.

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        #show tv
        #show tv dizi

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