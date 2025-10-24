Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ndidi'nin golü teknik heyeti sevindirdi! - Beşiktaş Haberleri

        Ndidi'nin golü teknik heyeti sevindirdi!

        Beşiktaş, erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 yenerken kilidi açan gol Wilfred Ndidi'den geldi.

        Giriş: 24.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ndidi'nin golü teknik heyeti sevindirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        21. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kafayla fileleri bulan Nijeryalı yıldız, zorlu deplasmanda takımın öne geçiren golü kaydetti.

        Korner organizasyonunda fileleri bulan siyah-beyazlıların bu konuda milli arada hummalı bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi.

        Duran top konusunda hem savunmadaki zaaflar hem de hücumdaki etkisizlik üzerinde duran teknik heyet, bu çalışmaların meyvesini Konyaspor deplasmanında Ndidi'nin golüyle aldı.

        Başta Orkun Kökçü olmak üzere duran toplarda etkili ayakları devreye sokmaya çalışan siyah-beyazlılar, ilerleyen haftalarda benzer organizasyonları artırmayı hedefliyor.

        Beşiktaş, hücumda varlık gösteremediği anlarda Konya'da duran top golüyle nefes alırken sonrasında Tammy Abraham farkı ikiye çıkarmıştı.

        Beşiktaş, duran toplarda savunmada da hataları en aza indirmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Habertürk Anasayfa