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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard oldu - Basketbol Haberleri

        NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard oldu

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen Payton Pritchard, yılın 6. oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:13
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        NBA'de yılın 6. oyuncusu belli oldu
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        NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon süre aldığı 80 maçta 14,3 sayı, 3,8 ribaunt ve 3,5 asist ortalamaları üreten 27 yaşındaki ABD'li şutör Pritchard, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü kazandı.

        Farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada, Detroit Pistons'tan Malik Beasley ikinci, Cleveland Cavaliers'tan Ty Jerome ise üçüncü sırayı aldı.

        Kariyerinde ilk kez bu ünvanı elde eden Pritchard, Kevin McHale (1983-1984 ve 1984-1985), Bill Walton (1985-1986) ve Malcolm Brogdon'dan (2022-2023) sonra ödülü kazanan 4. Celtics oyuncusu oldu.

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