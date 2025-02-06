NBA'de Thunder forması giyen Shai Gilgeous-Alexander'dan 50 sayı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 140-109 yendi.
NBA'de 11 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Thunder, konuk ettiği Suns'ı 31 sayı farkla geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 50 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Suns'ta Bradley Beal ise 25 sayı kaydetti.
PORTER VE JOKIC'IN SAYILARI NUGGETS'A GALİBİYETİ GETİRDİ
Denver Nuggets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 144-119 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Nuggets'ta Michael Porter Jr. 39 sayıyla oynarken, Nikola Jokic ise 38 sayı üretti.
Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28, Trey Murphy'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
MİLLİ BASKETBOLCU ADEM BONA'DAN 11 SAYI
Miami Heat deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 108-101 mağlup etti.
Heat'te Tyler Herro 30 sayı, Bam Adebayo ise 18 sayı ve 13 ribauntla oynadı.
Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 11 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma kaydetti.
EDWARS'TAN 49 SAYI
Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Chicago Bulls'u 127-108 mağlup etti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards, 49 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.
Bulls'ta ise Coby White 20 sayı, Josh Giddey ise 19 sayı attı.
SONUÇLAR
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 125-126
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 102-112
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 115-118
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-119
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 101-108
Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 107-138
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 127-108
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 144-119
Utah Jazz-Golden State Warriors: 131-128
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 140-109
Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-130