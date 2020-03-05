05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Luka Doncic'in iki rekora daha imza attığı maçta Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı uzatmalar sonunda 127-123 mağlup etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Normal süresi 112-112 eşitlikle biten günün en çekişmeli karşılaşmasında Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı uzatma sonunda 4 sayı farkla geçti.
Sezonun 38. galibiyetine ulaşan Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 12 ribaunt ve 5 blokla maçın en skorer ismi oldu. Bu sezonki performansıyla adından sıkça söz ettiren takımın yıldızı Luka Doncic ise 30 sayı, 17 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 22. kez "trible-double" yaptı.
Sloven oyuncu, eski yıldız basketbolcu Jason Kidd'i geçerek Dallas Mavericks tarihinin bir sezonda en çok triple-double yapan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu. Bu sezon 30 sayı ve üstü atarak 10. kez triple-double yapan 21 yaşındaki Doncic, NBA tarihinde Oscar Robertson, Michael Jordan, James Harden ve Russell Westbrook'tan sonra bunu başaran 5. oyuncu unvanını da elde etti.
Bu sezon 36. kez kaybeden Pelicans'ta Brandon Ingram 27 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Lonzo Ball 25 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, çaylak oyuncu Zion Williamson ise 21 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynadı.
MİAMİ HEAT'TEN BOL REKORLU GALİBİYET
Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Miami Heat, 22 isabetli üçlükle kulüp rekorunu geliştirdiği maçta konuk ettiği Orlando Magic'i 116-113 mağlup etti.
Sezonun 40. galibiyetine ulaşan Heat'te 9 isabetli üçlükle 27 sayı atan Duncan Robinson takımının en skorer oyuncusu olurken, Goran Dragic ise 25 sayı ve 9 asistle oynadı.
Bu sezon 3. kez bir maçta 9 veya üstü isabetli üçlük sayı atan Robinson, Stephen Curry, Klay Thompson, James Harden ve Buddy Hield'in ardından NBA tarihinde bunu başaran beşinci oyuncu olmayı başardı. Maçta iki sayılık veya serbest atış kullanmayan Robinson,1996'da Robert Horry'den sonra NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan ikinci oyuncu unvanını da elde etti.
Sezonun 35. mağlubiyetini alan Magic'te Terrence Ross 35 sayı, Nikola Vucevic ise 22 sayı, 16 ribaunt ve 7 asistle oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.
-CEDİ OSMAN'IN 13 SAYISI YETMEDİ
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın konuk ettiği Boston Celtics'e 112-106 yenildiği karşılaşmayı 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.
NBA'de yarın 4 maç oynanacak.
SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 119-100
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 106-112
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 107-114
Miami Heat-Orlando Magic: 116-113
New York Knicks-Utah Jazz: 104-112
Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 79-118
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 115-108
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 127-123 (uzatmalarda)
Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 125-104
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!