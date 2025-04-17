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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de play-in heyecanı: Heat, Bulls'u devirdi - Basketbol Haberleri

        NBA'de play-in heyecanı: Heat, Bulls'u devirdi

        NBA play-in turunda Miami Heat, Chicago Bulls'u 109-90 yendi. Gecenin bir diğer maçında ise Dallas Mavericks, Sacramento Kings'i 120-106 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:10
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        NBA'de play-in heyecanı: Heat, Bulls'u devirdi
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in turunda Miami Heat, Chicago Bulls'u 109-90 mağlup etti.

        Chicago'daki United Center'da oynanan müsabakada Tyler Herro 38 sayı, Andrew Wiggins 20 sayı ve 9 ribaunt, Bam Adebayo da 15 sayı ve 12 ribauntla Miami Heat'in galibiyetine katkı sağladı.

        Bulls'ta Josh Giddey'in 25 sayı ve 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        Miami Heat, Doğu Konferansı'nda bir sonraki play-in maçında Atlanta Hawks ile karşı karşıya gelecek ve kazanan taraf, play-off turunda Cleveland Cavaliers'ın rakibi olacak.

        MAVERICK, KINGS'İ 120-106 YENEREK GRIZZLIES'İN RAKİBİ OLDU

        NBA'de gecenin bir diğer play-in turu maçında Dallas Mavericks, Sacramento Kings'i 120-106 yendi.

        Mavericks'te Anthony Davis 27 sayı ve 9 ribaunt, Klay Thompson da 23 sayı ve 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

        ​​​​​​​Kings'te yıldız oyuncu DeMar DeRozan 33 sayı ve 7 ribauntla oynamasına karşın mağlubiyete engel olamadı.

        Dallas Mavericks, Batı Konferansı play-in ikinci maçında Memphis Grizzlies ile karşılaşacak ve kazanan ekip, play-off turunda Oklahoma City Thunder'ın rakibi olacak.

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