Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Oklahoma City Thunder'dan 6'da 6! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Oklahoma City Thunder'dan 6'da 6!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, evinde yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayıyla yıldızlaştığı maçta Washington Wizards'ı 127-108 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oklahoma City 6'da 6 yaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oklahoma City Thunder, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-108 yendi.

        NBA'de 4 maç yapıldı. Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Wizards'ı 19 sayı farkla mağlup etti.

        Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı ve 7 asistle Thunder'ı galibiyete taşıyan isim olurken Isaiah Joe ve Ajay Mitchell, 20'şer sayıyla oynadı.

        Wizards'ta ise CJ McCollum 19 sayı, Bilal Coulibaly 16 sayı ve 8 ribaunt, Alex Sarr da 14 sayı ve 8 ribauntluk performans gösterdi.

        Thunder, bu sonuçla altıncı maçından da galip ayrılırken Wizards ise beşinci maçında dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

        BUCKS, SAHASINDA WARRİORS'U YENDİ

        Milwaukee Bucks, konuk ettiği Golden State Warriors'u 120-110 mağlup etti.

        REKLAM

        Fiserv Forum'da oynanan karşılaşmada Bucks'ın yıldız oyuncusu Ryan Rollins, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Myles Turner 17, Cole Anthony 16 ve Gary Trent ise 13 sayı üretti.

        Warriors'ta Jimmy Butler, 23 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken Stephen Curry 27 ve Jonathan Kuminga ise 24 sayıyla oynadı.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets-Orlando Magic: 107-123

        Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 120-110

        Oklahoma City Thunder-Washington Wizards:127-108

        San Antonio Spurs-Miami Heat:107-10

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Habertürk Anasayfa