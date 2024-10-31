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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı!

        NBA'de Los Angeles Lakers'ı 134-110 yenen Cleveland Cavaliers, 5. maçında 5. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:32
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        Cleveland'dan 5'te 5!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı 134-110 yenerek sezona "5'te 5" ile başladı.

        NBA'e 11 maçla devam edildi.

        Lakers'ı konuk eden Cavaliers, Evan Mobley'nin 25 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 7 asist ve Jarrett Allen'ın 20 sayı, 17 ribauntluk performanslarıyla galibiyete ulaştı.

        İkinci yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 6 ribaunt ve Anthony Davis 22 sayı, 13 ribauntla oynadı.

        TOWNS'TAN 44 SAYI

        New York Knicks, deplasmanda Miami Heat'i 116-107 yendi.

        Knicks'te Karl-Anthony Towns 44 sayı, 13 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. İkinci galibiyetini elde eden konuk takımda Jalen Brunson 22 ve Mikal Bridges 17 sayıyla mücadele etti.

        Heat'te Tyler Herro'nun 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik katkısı sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.

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        THUNDER 4'TE 4 YAPTI

        Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 105-93 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

        Thunder'da Luguentz Dort 20, Chet Holmgren 19 ve Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı attı.

        Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Harrison Barnes 18, Jeremy Sochan 17, Malaki Branham 15 ve Chris Paul 14 sayı kaydetti. Fransız genç yıldız Victor Wembanyama ise 6 sayı, 8 ribaunt üretti.

        Sonuçlar

        Washington Wizards-Atlanta Hawks: 133-120

        Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 95-105

        Indiana Pacers-Boston Celtics: 135-132 (Uzatmada)

        Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 134-110

        Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 138-133

        Miami Heat-New York Knicks: 107-116

        Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 106-119

        Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-99

        Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 105-93

        Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 104-89

        Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 105-106

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