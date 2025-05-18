Oklahoma- Denver maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de play off heyecanı sürüyor. Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 119-107 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. Ball Arena'daki müsabakada Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşları Jamal Murray 25, Christian Braun ise 23 sayılık katkı verdi. Peki, yedincisine sahne olan Oklahoma- Denver maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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NBA Batı konferansı yarı finalinde seri 7. maça uzadı. Oklahoma ve Denver deplasmanda birer maç çaldı ve durum 3-3'e geldi. Bu kapsamda basketbolseverler yedinci maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Denver maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...
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OKLAHOMA- DENVER MAÇI NE ZAMAN?
Oklahoma- Denver Batı konferansı yarı finali yedinci maçı 18 Mayıs Pazar (bu akşam) TSİ 22.30'da oynanacak.
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OKLAHOMA- DENVER MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen karşılaşma S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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OKLAHOMA- DENVER MAÇI CANLI İZLE!
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve S Sport Plus kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
https://www.ssportplus.com/