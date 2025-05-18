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        Haberler Bilgi Spor NBA Batı Konferansı yarı finali: Oklahoma- Denver maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Oklahoma- Denver maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de play off heyecanı sürüyor. Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 119-107 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. Ball Arena'daki müsabakada Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşları Jamal Murray 25, Christian Braun ise 23 sayılık katkı verdi. Peki, yedincisine sahne olan Oklahoma- Denver maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:45
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        • 1

          NBA Batı konferansı yarı finalinde seri 7. maça uzadı. Oklahoma ve Denver deplasmanda birer maç çaldı ve durum 3-3'e geldi. Bu kapsamda basketbolseverler yedinci maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Denver maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...

        • 2

          OKLAHOMA- DENVER MAÇI NE ZAMAN?

          Oklahoma- Denver Batı konferansı yarı finali yedinci maçı 18 Mayıs Pazar (bu akşam) TSİ 22.30'da oynanacak.

        • 3

          OKLAHOMA- DENVER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Heyecanla beklenen karşılaşma S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        • 4

          OKLAHOMA- DENVER MAÇI CANLI İZLE!

          Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve S Sport Plus kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://ssport.tv/

          https://www.ssportplus.com/

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